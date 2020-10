236 medlemmer melder sig ud af Radikale Venstre

Den seneste uge har 236 medlemmer af de radikale meldt sig ud af partiet, oplyser de radikales sekretariat.

Det er væsentligt flere end i almindelige uger, lyder det fra organisationschef i partiet John Bo Northroup.

- Vi ser et højere tal end i almindelige uger, hvilket nok er på grund af den seneste uges begivenheder, siger han.

Der har været 69 indmeldelser den seneste uge. Det er også højere end i almindelige uger, lyder det.

Det har ikke umiddelbart været muligt at få tal for, hvor mange udmeldelser, der er på en gennemsnitlig uge eller måned i partiet.

Partiet har dags dato cirka 6800 medlemmer.

Ifølge den tidligere landsformand for partiet og nuværende formand i Gribskov-kredsen Søren Bald er de mange udmeldelser på kort tid et udtryk for, at der er utilfredshed med folketingsgruppen.

- Det er kedeligt, når det folkelige bagland forsvinder. Det kan betyde, at der efter næste valg er færre i folketingsgruppen, siger han.

I sidste uge trådte politisk leder for de radikale Morten Østergaard tilbage efter et timelangt gruppemøde.

Morten Østergaard meddelte pressen sin beslutning efter et mange timer langt krisegruppemøde i Den Sorte Diamant. Video: Kenneth Meyer

Det skete, efter at folketingsmedlem Lotte Rod stod frem og fortalte, at hun havde oplevet upassende berøringer i partiet flere år tilbage. Det viste sig at være Østergaards hånd, hun havde fjernet fra sit lår.

Den hidtidige næstformand, Sofie Carsten Nielsen, blev på mødet valgt til politisk leder efter et kampvalg mod Martin Lidegaard.

Mandag offentliggjorde partiets sekretariat en redegørelse over partiets håndtering af de tre sager om uønsket seksuel opmærksomhed fra Morten Østergaard.

Østergaard sygemelder sig, og sekretariatschefen får en advarsel for sin håndtering af klagesagerne.

Onsdag er der udbrudt åben krig i partiet ifølge flere politiske kommentatorer.

Sofie Carsten Nielsens troværdighed har ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator taget skade - og det får konsekvenser, mener han. Foto/video: Philip Davali, Emil Helms, Miriam Dalsgaard, Folketinget TV

Det sker, efter at folketingsmedlem Ida Auken, som lige nu er på sygeorlov, på Facebook detaljeret beskriver en hændelse, hvor Østergaard er anklaget for at have krænket kvinder.

Auken skriver, at blandt andre Sofie Carsten Nielsen og landsformand Svend Thorhauge er blevet orienteret om sagerne. Auken beskylder dem for at have dækket over krænkelser.

Det afviser Sofie Carsten Nielsen på Facebook og beskylder Auken for at destabilisere partiet.

Torsdag skriver folketingsmedlem Jens Rohde på Facebook, at han også forlader partiet, hvis Auken bliver smidt ud af partiet.