24syv kastet mulig livline: Seks gange gakgak

Radio 24syv er langt over midnat blevet kastet en spinkel livline, og dermed har lukningen af snakkeradioen udviklet sig til noget af et cirkus, som nu lander på kulturminister Rasmus Prehns (S) bord.

Radioen har de seneste syv år modtaget godt 90 millioner offentlige kroner og skabt konkurrence til P1 på markedet for talende underholdning og oplysning. Men tidligere på ugen slukkede Radio og TV-nævnet dog endeligt for signalet.

Sømmene i Radio 24syvs ligkiste synes dermed banket godt og grundigt i.

Jurister i nævnet er nemlig via en komplicereret og uigennemskuelig matematisk formel kommet frem til, at et kludetæppe af lokalradioer og store statslige kulturinstitutioner med det ungdommelige nudanske navn Loud skal tildeles pladsen på DAB-radionettet.

Gakgak i æteren med 24syv - seks ting vi vil huske Kirsten Birgit Den æterbårne bryskhed, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, og hendes håbløse, konfliktsky mellemleder-vatarm, Rasmus Bruun, har gennem de sidste fem år cementeret Radio24Syv og i særdeleshed Den Korte Radioavis som dansk satires flagskib. Ofte med endog meget kontroversielle og udskældte metoder. Som da de ringede til folketingsmedlem Pia Adelsteen og i en aprilsnar sagde, at en medarbejder i værtshuset Aporta i Mariager var død af en lastbilpåkørsel, som ville være undgået med den ringvej, som Adelsteens mand, trafikordfører og Aporta-medejer Kim Christiansen (DF), ville have bygget. Kaninen Allan

Da Radio24Syv i Pinsen 2015 havde dyrevelfærd på dagsordenen, skete der ting og sager. For at illustrere, at danskerne går mest op i den slags, tog værterne en ni uger gammel kaninunge ved navn Allan med i studiet. Efter lang tids diskussion og tilløb i studiet endte vært Asger Juhl med at dræbe kaninen med en cykelpumpe af metal. Det udløste en større shitstorm fra bl.a. Linse Kessler. Ville udstille Dan Park

I 2014 forsøgte 24syv at få udstillet billeder og tegninger af den i Sverige fængslede islam-kritiker Dan Park. Kanalen ville teste ytringsfriheden i kølvandet på Muhammedkrisen. Planerne endte dog med at blive skrinlagt. På MDMA i radioen Den stedse skandaliserede journalist René Fredensborg havde et af sine højdepunkter, da han under en nytårsudsendelse sendte påvirket af MDMA. Det skabte en større debat om både stoffet og om Radio24Syv. Da Fredensborg efterfølgende forsøgte at få smuglet hash og MDMA med til Folkemødet på Bornholm i en bil, som kolleger skulle køre, endte det med en fyreseddel fra kanalen. Fredensborg gjorde dog comeback - bl.a. ved flere optrædener i Den Korte Radioavis Rossen-ballonen

Da Den Korte Radioavis i 2019 ville sætte fokus på det, de udråbte som landets skyggestatsminister, stabchef under Mette Frederiksen Martin Rossen, kopierede de den efterhånden verdenskendte baby-Trump-ballon. Rossen-ballonen - med stabschefen karikeret i SM-outfit og med det, der blev betegnet som en crackpibe i hånden - fik bl.a. lov at svæve få meter over den socialdemokratiske kongres i Aalborg i september. Ghita-vanvid Det stak helt af, da ellers venlige Iben Maria Zeuthen skulle interviewe hele Danmarks diva, Ghita Nørby. I en lang radiodokumentar svinede den 82-årige skuespiller Zeuthen for hendes evner som journalist og interviewer: 'Du er så dum. Du har ikke lov til at være det. Det har du altså ikke. Du må ikke være så åndssvag', lød det undervejs i et af utallige ætsende udfald fra Ghita. Og på et andet tidspunkt: 'Jeg har næsten aldrig set noget så åndssvagt, som dig og dine ørebasser og den der mikrofon, som du nu sidder og allerede har ondt i armen af. Det er det mest dumme, jeg nogensinde har set, og det gør hvert fald, at du aldrig får noget fornuftigt ud af mig.'

Småøer snydt

Men ned i kisten anes måske en stråle livsgivende dagslys. for radioens lyttere og ansatte, fordi legitimiteten i Radio og tv-nævnets afgørelse betvivles fra flere partier på Christiansborg.

Radikales Jens Rohde står i spidsen for kritikken af nævnets metode. Særligt to ting falder ham for brystet.

At Loud har scoret højest, fordi stadionen har lovet sig cirka 20 millioner kroner billigere end konkurrenten. Og fordi opkomlingen ikke vil snyde geografiske yderområder for de jomfruelige toner.

Derudover undrer Jens Rohde, der selv er tidligere radiomand, sig over nævnets vurderinger af kvaliteten i programmernes indhold. Han mener, at nævnets medlemmer har manglet kompetencer til at vurdere buddenes nyheds- og aktualitetsafdelinger.

- Der er ikke nogen, der har praktisk erfaring med radio eller tv. Men det kan man jo ikke laste nævnet. Det kan man laste kulturministeren, siger han.

Kan sagtens ske

Også Venstre, Enhedslisten og SF ser frem til de svar, som kulturministeren ventes at komme med i løbet af den kommende uge. Disse bliver afgørende for den videre proces. Indtil videre har Radio 24syv dog stadig sidste sendedag på torsdag den 31. oktober.

Lektor i udbudsret Carina Risvig Hamer fra Syddansk Universitet forklarer over for Politiken, at kulturministeren kan lade udbuddet gå om. Det kræver dog, at staten ikke når at underskrive kontrakten med Loud.

- Dermed kan Kulturministeriet lade udbuddet gå om, hvis de har en saglig grund - og der skal sådan set ikke så meget til.

- Det kan være nok, at den parlamentariske situation har ændret sig, siger Carina Risvig Hamer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente en reaktion fra Rasmus Prehn.

De har afvist Radio24syvs bud: Radio- og tv-nævnet afgjorde tirsdag, at det bliver radio Loud som får lov at drive en radiokanal som DAB-kanal. Radio24syv og DK4 Radio var også med i udbuddet, men det var radio Louds ansøgning, der fik den højeste bedømmelse. Her kan du se, hvem der siden 1. januar 2017 har siddet i nævnet. De seks første medlemmer er udpeget af kulturministeren - i det her tilfælde tidligere kulturminister Mette Bock (LA). Det syvende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer. 1. Formand: Caroline Heide-Jørgensen, juraprofessor, Københavns Universitet. 2. Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør ATP. 3. Kirsten Drotner, professor i medievidenskab, Syddansk Universitet 4. Mark Lorenzen, professor, Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Copenhagen Business School. 5. Per Jauert, lektor i medievidenskab Aarhus Universitet. 6. Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør ved Domstolsstyrelsen. 7. Peter C. Madsen, revisor. Formand i TV Syd Fonden og medlem af TV Syds repræsentantskab. Udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer. Derudover er der to medlemmer, som kun deltager i særlige sager, hvor der vil kunne træffes en afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme. 1. Trine Baumbach, professor med speciale i strafferet og medieret på Københavns Universitet - udpeget af justitsministeren. 2. Elisabet Michelsen, dommer ved retten i Glostrup - udpeget af Den Danske Dommerforening. Kilder: Slots- og Kulturstyrelsen, LinkedIn. Vis mere Luk

