Det kan være svært at passe jobbet som landspolitiker og kommunalpolitiker på samme tid. Det fremgår af Ekstra Bladets opgørelse over dobbeltmandaternes fravær fra byråds- og kommunalbestyrelsesmøder i perioden fra 1. januar 2018 til 1. marts 2019.

DF’s Mikkel Dencker topper listen med 25 procent fravær fra byrådet i Hvidovre, hvor han fik posten som viceborgmester efter det seneste kommunalvalg. I alt har han været fraværende fra 4 ud af 16 møder. Og det er langt fra godt nok, erkender viceborgmesteren.

- Nej. Det synes jeg ikke. Som sagt plejer jeg normalt ikke at ligge på det niveau. Mit folketingsarbejde har kun udløst et af de her fravær, hvis man tager den rå tilstedeværelse i Folketingssalen. Så er der to gange Nordisk Råd, men det plejer ellers aldrig at give noget sammenfald, siger han og forklarer, at den sidste fraværsdag skyldes, at han sammen med sin søn var rejst til Moskva for at se Danmark spille mod Frankrig ved VM-slutrunden i fodbold.

Østerby: Det skal ikke undskyldes

Den konservative politiker Orla Østerby følger lige i hælene på andenpladsen med 21,4 procent fravær. Han forsvarer sit høje fravær med, at der målt i afstand er langt fra København til Lemvig, hvor han sidder i byrådet. Ifølge Orla Østerby giver hans dobbeltmandat både ’fuld valuta’ for Danmark og Lemvig Kommune.

- Det skal slet ikke undskyldes. Tværtimod er det godt for Lemvig Kommune og for Danmark, at der er nogle politikere, der ved, hvad der foregår ude i kommunerne samtidig med, at de går på Christiansborg. For Christiansborg mangler nemlig kontakterne ude i kommunerne. Den har de gennem mig.

På tredjepladsen ligger Pernille Bendixen (DF) med en fraværsprocent på 19,1 procent. Udover arbejdet som folketingspolitiker sidder hun også i byrådet i Odense. Hun forklarer, at halvdelen af hendes fravær skyldes, at hun har været på to ture i udlandet med Folketingets Socialudvalg og Integrationsudvalg. En enkelt dag har politikeren været syg, mens strejkende togpersonale var årsag til det sidste fravær.

- Det er et borgerligt ombud at være i Folketinget. Når jeg skal passe mit ordførerskab, skal jeg selvfølgelig også med på studieture, som der relaterer til mit arbejde. Jeg hverken kan eller vil tage ansvar for, at togpersonalet nedlægger deres arbejde, siger Pernille Bendixen.

Kommunalpolitikere har ofte to job

Herefter kommer Dansk Folkepartis Pia Adelsteen fra Frederikssund med 17,7 procent fravær. Hun har ikke et fuldstændigt overblik over årsagerne til hendes fravær fra byrådsmøderne, men hun lægger vægt på, at hun har været ramt af sygdom i perioden.

- Jeg gider ikke sidde og at gå alle mine møder igennem, fordi jeg har haft 3 fraværsdage ud af 17 møder. Jeg ved, at jeg har været syg. Det har været en årsag. Jeg skal ikke kunne sige, om der har været andre, siger Pia Adelsteen.

Ifølge DF’eren er der ikke noget usædvanligt ved, at dobbeltmandater får løn på to job på samme tid. Pia Adelsteen peger på, at langt hovedparten af alle kommunalpolitikere har et job ved siden af.

- Mit job er så tilfældigvis i Folketinget. Men vi skulle gerne have nogle byråd og nogle kommunalpolitikere, hvor det er sådan, at uanset hvilket arbejde man har, så kan man også godt varetage det, siger hun.

Jan Rytkjær Callesen sidder kun i et udvalg

På femtepladsen finder man Dansk Folkepartis Jan Rytkjær Callesen med 16,7 procent fravær. Han er valgt i Sønderborg, hvor han er gået glip af 2 ud af 12 byrådsmøder siden 1. januar 2018. Han er tilfreds med sin fraværsprocent, fordi den er lavere end i tidligere opgørelser. DF’eren mener ikke, at der generelt er en stigende arbejdsbyrde i kommunalpolitik, som gør det sværere at løfte opgaven som dobbeltmandat.

- Det er også et spørgsmål om, hvad man har af ordførerskaber. Nu er jeg it- og teleordfører. Nu er der lidt med Huawei og 5G, men hvor tit er der noget fremme om det her? Hvor tit er man på?, spørger han retorisk og tilføjer:

- Det skal man tænke på. Hvis man tager min kollega Peter Kofod, som er retsordfører, er han selvfølgelig meget mere på, end vi andre er. Så man kan ikke bare sige, at det er generelt for alle folketingsmedlemmer.

Ifølge Jan Rytkjær Callesen spiller antallet af ordførerskaber og udvalgsposter en afgørende rolle for dobbeltmandaternes samlede arbejdspres. Det er årsagen til, at han kun har valgt at sidde i et enkelt udvalg, selvom det er normen blandt de fleste kommunalpolitikere at sidde i mindst to udvalg.