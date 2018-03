29-årige Hanna om Mette F: 'Hvis ikke det er racistisk, så ...'

- Hvis ikke det er racistisk, så ved jeg ikke, hvad det er?

Sådan lyder det fra Hanna Mohamed Hassan om det svar, som hun fik på Facebook fra S-formand Mette Frederiksen.

Hanna Hassan er født i Somalia. Men den 29-årige socialrådgiver fra Aalborg kom til Danmark med sine forældre i 1993 – og det blev hun straks mindet om, da Mette Frederiksen i går svarede på Hanna Hassans kritiske kommentar til socialdemokraternes politik.

’Det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod’, indledte S-lederen i sit svar til Hanna Hassan.

- Mette Frederiksen reagerer på din etnicitet?

- Lige præcis. Og hvem gør det? Hvis man kigger på den videnskabelige definition på racisme, så er racisme, når man tillægger mennesker egenskaber ud fra deres farve. Det er det, Mette Frederiksen gør. Hun kigger på mig og ser mit billede. Bum … med det samme er det min etnicitet, der bliver bragt ind. Hvis ikke det er racistisk, så ved jeg ikke, hvad det er, siger Hanna Hassan.

- Jeg synes, det er en meget udemokratisk adfærd, hun udviser som statsministerkandidat. At hun i det hele taget kan indikere, at en borger på grund af etnicitet ikke skal ytre sin mening. Det er faktisk det, som gør mig allermest sur. At hun vælger at bringe min etnicitet ind i debatten. Men det er jo ikke med afsæt i min etnicitet, at jeg vælger at kommentere hendes opslag, forklarer Hanna Hassan.

Den kritiske kommentar handlede om Socialdemokratiets holdning til konflikten på det offentlige arbejdsmarked, indvandring og Mette Frederiksens beslutning om at opstille i Aalborg.

Kedelig udvikling

Reaktionen fra S-lederen var altså, at Hanna Hassan burde være taknemmelig for at være blevet godt behandlet i Danmark.

- Det er på mode blandt danske politikere at hetze mod alt, hvad der er fremmed, og især hvis det har et tørklæde på. Det er en meget kedelig udvikling. Det virker som om, at Mette Frederiksen godt ved, at hendes adfærd var forkert. Det er bare sørgeligt, at hun ikke kan indrømme det. Så havde man haft større respekt for hende, siger Hanna Hassan.

Hanna Hassan beskriver sin familie, som veletableret i Aalborg. Fortæller, at hendes mor har været frivillig aktiv i foreningsarbejde og lokalpolitik, lige siden hun kom til Danmark. (artiklen fortsætter under billedet)

Det gør mig utilpas

- Min mor har 10 børn, og de er alle sammen under uddannelse, går i skole eller er i arbejde. Den yngste på 13 år drømmer om at blive psykiater. En skal starte på CBS, en læser til ingeniør og resten er i arbejde. Jeg har været frivillig aktiv, siden jeg var 15-16 år. Vi er velintegrerede.

- Men det gør mig bare utilpas, at jeg konstant skal nævne de ting, som jeg har opnået i livet. Som om at det er noget helt ekstraordinært, at jeg kan noget, sukker hun og fortsætter:

- Vi (hendes familie, red.) bidrager økonomisk og sociopolitisk til samfundet. Nok mere end den gennemsnitlige dansker gør. Men stadigvæk er det hele tiden vores etnicitet og beklædning, der er fokus på. En masse andre menneskers fortællinger bliver pludselig gjort til mine fortællinger. Der bliver rykket rundt i det hele. Jeg bryder mig ikke om offermentalitet. Men når jeg ytrer kritik, så bliver jeg beskyldt for at trække offerkortet. Jeg skal bare være taknemmelig, og det er jeg virkelig træt af, siger den 29-årige aalborgenser.

Hanna Mohammed Hassan er medlem af Enhedslisten. Hun har tidligere været medlem af Socialdemokratiet, men kender ikke formanden personligt.

Socialdemokraternes pressechef meddeler, at Mette Frederiksen ikke vil interviewes om sagen.

