290 minkavlere uden mink står til at få erstatning

Hver fjerde minkavler, som har søgt om erstatning, havde ifølge opgørelse ingen mink, da regeringen i 2020 besluttede, at alle mink skulle slås ned.

Det skriver DR Nyheder, som har fået Minksekretariatet under Fødevareministeriet til at lave en opgørelse.

Det drejer sig om cirka 290 ud af de i alt 1222 ansøgninger.

Alligevel har de pågældende minkavlere ifølge den politiske aftale om erstatning til minkavlerne ret til erstatning.

I aftalen fra 2021 om erstatninger til minkavlerne for i alt 19 milliarder kroner står der:

- Avlere, der ikke har haft produktion i 2020, men som har haft produktion i 2019 og/eller 2018, vil også kunne modtage erstatning.

Over for DR Nyheder forsvarer fødevareminister Jacob Jensen (V) milliardaftalen:

- Der kan jo være forretningsmæssige forhold, der gjorde, at man lige præcis på det tidspunkt, hvor minkerhvervet blev lukket ned fra den ene dag til den anden, ikke havde mink, siger han.

- Så er det jo ikke rimeligt at man, fordi man helt tilfældigt ikke havde mink i den periode, skal afskæres fra at få en erstatning, hvis man er berettiget til det.

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, er helt uforstående overfor, at minkavlere uden mink skal have del i pengene.

- Det er galopperende galimatias det her. Man bruger skatteydernes penge på minkavlere, der havde lukket ned for deres produktion, siger han til Ritzau.

- Jeg kan slet ikke forstå, at der er et flertal af partier, der vil bruge skatteydernes penge på at kompensere minkavlere for et tab, de reelt aldrig nogensinde har haft.

Alternativets politiske ordfører Torsten Gejl kalder det overfor DR Nyheder for 'helt galt'.

Netop onsdag er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en tillægsaftale til aftalen fra 2021. Den betyder, at minkavlere kan få udbetalt erstatning senest i 2024.

Det var oprindeligt senest i 2027.

Hvis avlerne vælger regeringens turboordning, er det potentielt tre år tidligere end hidtil ventet og med et større forskud. Til gengæld opgiver de retten til at klage.

Det sker, ved at erstatningerne udbetales efter standardiserede takster.

Bag aftalen - både den oprindelige og den nye tillægsaftale - står regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne samt SF, Liberal Alliance og De Radikale.