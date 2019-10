300 nye kameraer: Pisk til Mette

Mette Frederiksens ønske om at give politiet lov at opsætte 300 nye overvågningkameraer møder massiv modstand.

I Folketinget kommer kritikken fra støttepartierne Enhedslisten og Radikale.

- Vi tager stærkt afstand fra den massive udrulning af den her masseovervågning. Situationen er alvorlig, men vi skal ikke løse virkelige problemer ved at skabe falsk tryghed, siger Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard.

Han kalder det skruen uden ende, hvis politiet sætter 300 kameraer op, som regeringen vil foreslå.

- Det bliver en glidebane. Hvad skal man gøre, næste gang der sker noget. Skal man så sætte 300 nye kameraer op? siger han.

Bekymring

- Jeg er meget bekymret for retssikkerheden og alt den overvågning, der er i regeringens pakke, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Mette Frederiksen kan også godt glemme, at æget overvågning af danskerne vil betyde mindre bandekriminalitet, vurderer teknologijournalist og radiovært Anders Kjærulff.

- England er foregangsland, når det gælder opsætning af overvågningskameraer. Men det har vist sig ikke at have en effekt, når vi ser på de alvorlige forbrydelser.

- Bandekriminelle er i forvejen enormt bevidste om, at de kan blive overvåget og bruger hættetrøjer og baseball caps, så de ikke kan genkendes, siger han.

Kan politiet overhovedet styre det

De nye kamerarer vækker også bekymring hos den juridiske tænketank Justitia.

Det er simpelthen besynderlig timing, at Mette Frederiksen fremlægger sin sikkerhedspakke netop nu, siger Jacob Mchangama, direktør.

- Det er bemærkelsesværdigt, at man fremsætter sådan et forslag på et tidspunkt, hvor man i en årrække har videreført logning af teledata, selv om den danske ordning sandsynligvis er i strid med EU-retten, siger han og tilføjer:

- Mere grundlæggende rejser det en række spørgsmål, når vi er midt i en stor sag om teledata, som har vist sig at være fejlbehæftet. Det stiller jo spørgsmål ved, om man overhovedet er i stand til at håndtere den øgede mængde data.

Mette Frederiksen behøver dog ikke bekymre sig om hverken retssikkerhed eller faglige vurderinger.

Der tegner sig nemlig et klart flertal i folketinget for mere videoovervågning, fordi både DF og Venstre udtrykker positive tone om udspillet, der ventes fremlagt på et pressemøde i morgen.