3500 ubesatte vagter i fængslerne i marts

Betjentene i landets fængsler skal hver især holde styr på flere fanger og låse flere døre per vagt. På landsplan var der 3.500 ubesatte vagter i Kriminalforsorgen i marts måned. Værst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor der var 1.300 ubesatte vagter. Det viser tal, som Ekstra Bladet har fået udleveret fra Fængselsforbundet.

Den stedfortrædende formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, forklarer, at de ubesatte vagter enten skal dækkes ved overarbejde eller ved at nedjustere antallet af vagthavende betjente. Derfor mener han, at manglen på fængselsbetjente både går ud over fængselspersonalet og de indsatte.

- Vi er gået fra at arbejde syv til otte timer om dagen til tolvtimersvagter. Vi har været nødt til at fjerne al den sociale kontakt med de indsatte samt støtte- og motivationsdelen. Det er en del af vores arbejde, der går ud på at få de indsatte ud som bedre mennesker, end da de kom herind, siger Bo Yde Sørensen.

Fængsels-gakgak: Sagde nej til Mærsk-millioner

Formanden ser udviklingen som udtryk for, at det er svært at rekruttere elever til betjentskolen. Det hænger ifølge Fængselsforbundet sammen med, at man for nogle år siden ændrede uddannelsen, så eleverne under uddannelsen skal være på SU i ni måneder ud af tre år.

- Vi er primært interesseret i at få kollegaer med livserfaring. Vi ved godt, at voksne mennesker har etableret sig med mand eller kone, børn, bil, hus og have. De har svært ved at sige, at den ene part skal gå på SU i ni måneder. Det afskrækker mange, siger Bo Yde Sørensen.

S: Situationen er fuldstændig uholdbar

Direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde erkender, at antallet af ubesatte vagter er 'for højt', men peger i samme omgang på, at det skal i ses i forhold til det totale antal vagter.

- Vi har et bemandingsunderskud i Kriminalforsorgen i øjeblikket. Det betyder altså, at der er ubesatte vagter. Det gør vi en hel række ting for at rette op på. Det kommer desværre til at tage tid, inden vi er på omgangshøjde igen med bemanding og belæg. Det er den grundlæggende situation, siger han.

Hos Socialdemokratiet mener retsordfører Trine Bramsen, at situationen er ’fuldstændig uholdbar’ og et ’meget alvorligt’ problem. Hun tvivler på, at Kriminalforsorgens rekrutteringskampagner er nok til at vende udviklingen, så flere søger ind på uddannelsen som fængselsbetjent.

- Det er ikke nok, at han bare skubber det over på Kriminalforsorgen og siger, at det har de styr på det, og at de har gang i rekrutteringskampagner, siger hun.

En fængselsbetjent på arbejde i Nyborg Fængsel på Fyn. Foto: Mads Nissen Ritzau Scanpix

S og DF kræver handling fra Søren Pape

Ordføreren er langt fra tilfreds med justitsministerens håndtering af sagen. Hun mener, at der behov for at gøre det mere attraktivt at blive fængselsbetjent for at få flere til at søge ind på uddannelsen. Derfor efterlyser hun øjeblikkelig handling fra justitsministeren.

- Han skal simpelthen få fingeren ud. Vi risikerer, at det hele bryder sammen, hvis han ikke får sat ind med det samme. Det her kræver politisk ansvarlighed. Og det kræver en minister, der sætter sig for bordenden i forhold til at finde løsninger på den her massive udfordring, siger Trine Bramsen.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, opfordrer Søren Pape Poulsen til at indkalde forligskredsen bag aftalen om Kriminalforsorgen for at få skabt klarhed over situationen. Efter hans opfattelse er der nemlig ’kæmpe udfordringer’ og ’store problemer’ i Kriminalforsorgen.

- Vi må vide, hvad omkostningen ved at gøre det på den måde vil være. Det vil også medføre andre diskussioner om, hvilke andre uddannelser der så eventuelt skulle være på elevløn. Vores politielever er også på SU, når de går på skole, siger han.

Regeringen indgik i november 2017 en aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig forligskredsen.

Justitsminister tager sagen alvorligt

Justitsminister Søren Pape Poulsen fremhæver, at regeringen har tilført mere end 600 mio. kr. til Kriminalforsorgen og etablerer landets første skole for fængselsbetjente i Vestdanmark. Samtidig har regeringen en målsætning om at rekruttere mindst 225 uniformerede medarbejdere i 2019.

- Det er ingen hemmelighed, at vores fængsler er pressede for tiden, blandt andet fordi regeringens mange tiltag har medvirket til, at over 400 bandemedlemmer nu er bag tremmer. Men jeg ser naturligvis på personalesituationen i landets fængsler med stor alvor, og derfor har regeringen prioriteret området højt, står der i et skriftligt svar fra ministeren til Ekstra Bladet.

Ministeren er dog godt klar over, at stigningen i antallet af fanger har sat personalet i landets fængsler under et massivt arbejdspres. Derfor sender han nu Kriminalforsorgens ledelse i tænkeboks.

- Men det står også klart, at vi må gøre mere, og derfor har jeg bedt kriminalforsorgen om at overveje alle relevante tiltag, der kan afhjælpe situationen, skriver Søren Pape Poulsen.

I november 2018 indgik regeringen og DF en aftale om finansloven for 2019, som blandt andet indebærer, at senest ved udgangen af 2019 skal indgås en aftale med et partnerland om at etablere danske fængselspladser i udlandet. Justitsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at man allerede er i tæt dialog med et konkret partnerland, som har udvist stor interesse for at tage hånd om fanger fra Danmark.