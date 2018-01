3F i kamp med DF-profil: Ansatte får hverken pension eller løn under sygdom

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, nægter imidlertid at have en overenskomst i sin restaurant på Mariager, som han driver ved siden af sit job i Folketinget

Dansk Folkeparti bryster sig med at være et arbejderparti. Det har formanden, Kristian Thulesen Dahl, flere gange understreget, og han satte en stor, fed streg under det, da han sidste år lod sig interviewe med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og 3F's formand,Per Christensen.

Også partiets transportordfører, Kim Christiansen, som nu er kommet i modvind, har i forbindelse med Uber-sagen udtalt, at kørselstjenesten er social dumping.

- Vi har en branche, hvor der er overenskomst. Vi ønsker at holde ved den danske model og ønsker ikke det vilde vest, hvor folk skal køre rundt til næsten ingen penge for at putte penge i lommerne på et eller andet smart app-firma, sagde han i den forbindelse til TV2 News.

Men det lader dog til, at transportordføreren, Kim Christiansen, ikke er så begejstret for arbejderbevægelsens solidaritet og den danske model, når det gælder ham selv.

Torsdag skriver Avisen.dk nemlig, at DF-profilen ikke kører med overenskomst på sin restaurant 'A porta' i Mariager, som han ejer sammen med parti- og ægtefællen, Pia Adelsten.

Ikke nødvendigt

Overfor mediet har han tidligere forklaret, at en overenskomst ikke er nødvendig for ham, fordi hans ansatte har ordentlig løn- og arbejdsvilkår.

Men et kontrolbesøg onsdag fra 3F afslørede imidlertid en anden historie. Det viser sig nemlig, at Kim Christiansens ansatte hverken har pensionsordning eller får løn under sygdom. Det fortæller faglig sekretær i 3F Mariager Karsten Sørensen til Avisen.dk.

Onsdag var den faglige sekretær til møde med Kim Christiansen, og her skulle transportordføreren informeres om, hvad en overenskomst egentlig indebærer.

Her ønskede restaurant-ejeren ikke at oplyse 3F om, hvad hans ansatte får i løn, men fastholdt altså, at det var på overenskomstniveau.

- Han påstod, at han vidste, hvad en overenskomst indebar. Det mente jeg nu ikke, han gjorde. Og det kunne jeg så se, at jeg havde ret i, sagde Karsten Sørensen til Avisen.dk efter mødet.

Ved onsdagen møde fik DF-profilen stukket en kopi af en overenskomst i hånden. Og den faglige sekretær fra 3F har noget givet ham en uge til at læse og regne.

3F vil dog ikke oplyse til mediet, hvad de har tænkt sig at gøre, hvis Kim Christiansen fortsat nægter at tegne en overenskomst.