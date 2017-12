3F i kødet på DF-profil: Nu besøger vi ham

’Vi er et arbejderparti’

Understregede formanden for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl i sommeren 2014 til UGEBREVET A4, og han satte endnu en streg under det ved tidligere i år at lade sig interviewe med Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og 3F’s formand Per Christensen.

Men det er dog ikke alle i Dansk Folkeparti, der deler begejstringen for arbejderbevægelsens solidaritet.

Avisen.dk skriver 1. juledag, at DF-profilen Kim Christiansen ikke kører med en overenskomst på hans restaurant Aporta i Mariager, som han ejer i fællesskab med ægte-og partifællen Pia Adelsteen.

– Det er sørgeligt. Jeg vidste slet ikke, at han havde en restaurant, men det skuffer mig, at han ikke har orden i eget hus, når man er valgt til Folketinget og siger, man repræsenterer arbejderne, siger John Frederiksen, forhandlingssekretær i 3F Privat service, Hotel og Restauration til avisen.dk.

Karsten Sørensen, faglig sekretær i 3F Mariager oplyser til avisen.dk, at man nu vil aflægge Aporta et besøg for at få bragt tingene i orden.

Det får de dog ikke meget held med i følge Kim Christiansen, da Ekstra Bladet fanger ham 1. juledag på Aporta.

– Nej. Jeg har ikke nogen intentioner om nogen overenskomst. Jeg har to ansatte.

– Jeg synes, 3F skulle tage og bruge deres kræfter på nogle af alle de store sager, hvor vi har dårlige løn- og arbejdsvilkår. Nu har vi lige skulle håndtere hele taxaloven for dem. Det har de ikke kunne finde ud af de sidste 4 år.

– Jeg vil faktisk heller ikke være bekendt at betale mine medarbejdere overenskomstmæssig løn, så jeg giver dem lidt mere. Men altså Karsten Sørensen er altid velkommen, alle er velkomne nede på Aporta.

- Hvor meget betaler du så?

– Det er mellem medarbejderne og mig.

- Og de får altså ikke overenskomst fremover?

– Nej, Jeg har aldrig haft overenskomster med nogen som helst.

- Dansk Folkeparti kalder sig arbejderparti. Og avisen.dk problematiserer, at du er medlem, når du ikke tegner overenskomst?

– Prøv at hør her. Det kan godt være avisen.dk har ondt et eller andet sted, men lad mig om at blande mit privatliv og politik sammen. At jeg driver en virksomhed har ikke noget med mit politiske virke at gøre.

- Men er man ikke politiker også i sin fritid og skal stå inde for det, man gør?

– Jo åbenbart. For det er 1. juledag lige nu, og du ringer til mig.

- Men du kan vel ikke have to kasketter på som politiker. Er man som politiker ikke ansvarlig for sine handlinger 24/7?

- Jo jo det er man også. Men altså sådan er det.