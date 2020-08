45-årig viceborgmester bor i ungdomsbolig

Han er hverken ung eller studerende, men den 45-årige viceborgmester i Vejle Kommune, Dan Arnløv Jørgensen (K), bor i en af kommunens ungdomsboliger.

Det fremgår af kommunens hjemmeside, hvor byens ungdomsboliger samt viceborgmesterens adresse er oplistet. De billige boliger til unge er ellers en mangelvare i Vejle Kommune, men det kalder ikke på selvransagelse hos viceborgmesteren.

- Det har jeg ikke de store problemer med, siger Dan Arnløv Jørgensen.

- Det har været et fornuftigt sted at bo. Jeg stiller ikke så store krav til livet og materielle goder, siger 1. viceborgmesteren.

Tjener knap 500.000 kr.

Der er omkring 800 ungdomsboliger i Vejle Kommune ifølge Landsbyggefonden. Der er dog brug for flere ifølge borgmester Jens Ejner Christensen (V). Vejle vokser nemlig, og der kommer flere uddannelser til byen såsom den nye politiskole.

Dan Arnløv Jørgensen tjener knap en halv million kroner om året for arbejdet i kommunen, og meningen med ungdomsboliger er at tilbyde en billig husleje til unge, der flytter hjemmefra.

Huslejen giver dog heller ikke den konservative viceborgmester moralske skrupler.

- Det er også en lille lejlighed, siger Dan Arnløv Jørgensen.

1. viceborgmester Dan Arnløv Jørgensen (C) Det fik 1. viceborgmester Dan Arnløv Jørgensen (C) for arbejdet i Vejle Kommune i 2019: Fast vederlag: 113.270,28 kr.

Udvalgsvederlag: 39.320,79 kr.

Formands-/næstformandsvederlag: 218.894,75 kr.

Viceborgmestervederlag: 116.433,37 kr. I alt: 487.919,19 kr. Kilde: Vejle Kommune

Folk på venteliste

Der er 24 ungdomsboliger på Ydunsgade, hvor den 45-årige viceborgmester bor. Der er dog ingen ledige på nuværende tidspunkt, og samtlige boliger har folk på venteliste.

Det samme gælder hele Vejle ved en søgning på ungdomsboliger. Nul ledige boliger til unge i hele byen.

På kommunens hjemmeside står der, at ungdomsboliger er til 'unge studerende og andre unge, som ønsker at bo billigt, have tryghed omkring lejemålet og en vicevært lige ved hånden'.

- Er du studerende?

- Nej, ikke længere, siger Dan Arnløv Jørgensen.

- Du er vel heller ikke helt ung længere?

- Nej, det er jeg heller ikke.

- Hvorfor bor du så i en ungdomsbolig?

- Det har været praktisk og fornuftigt for mig at bo her.

Flytter snart

- Du synes ikke, at du burde flytte ud, så der kan blive plads til en studerende?

- Det er jeg også i gang med at gøre. Jeg kigger efter en anden lejlighed.

- Hvor lang tid har du boet der?

- Lang tid.

- Jeg kan se en overskrift i den lokale avis, at Vejle mangler ungdomsboliger.

- Ja, vi har også investeret ret kraftigt.

- Du kan ikke se noget problem i, at du godt oppe i 40'erne har boet der, mens der er mangel på ungdomsboliger?

- Ikke umiddelbart. Jeg har betalt min husleje.

- Du kunne jo starte med at gøre plads til en ung i stedet for en viceborgmester på 45 år.

- Ja, det sker også snart. Det skal jeg nok gøre.

- Er det så en anden ungdomsbolig, du flytter til?

- Nej, det er det ikke.

- Så håber jeg, at du kommer godt videre, så I kan få et ungt menneske til byen for at studere. Det er vel dem, som I gerne vil lokke til?

- Ja, selvfølgelig.

Den 45-årige Dan Arnløv Jørgensen har ikke umiddelbart brudt nogen regler ved at bo i ungdomsboligen. Men hvis han ville flytte ind i dag, kunne det ikke lade sig gøre ifølge boligforeningens regler.