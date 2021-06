45 millioner skal forbedre forholdene i syriske fangelejre

Regeringen sender et bidrag på 45 millioner kroner til fangelejre i det nordlige Syrien.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene gives som led i den såkaldte Task Force Evakuering, hvor Danmark - efter at regeringen vendte på en tallerken - nu arbejder på at hjemtage børn og mødre med dansk statsborgerskab fra fangelejrene.

Regeringen vil hjemtage op mod 19 børn og tre mødre med dansk tilknytning fra fangelejre i Syrien. Mødrene har tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat og vendt Danmark ryggen. Det har regeringen længe brugt som argument for ikke at hjemtage dem.

Pengene skal forbedre sundhedsforholdene og adgangen til vand. Det gælder blandt andet fangelejrene al- Roj og al-Hol, hvor 'de humanitære behov er store', skriver Udenrigsministeriet. Netop i de lejre sidder børn og voksne med tilknytning til Danmark.

- Den humanitære situation i det nordøstlige Syrien er enormt vanskelig, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

- Det gør selvsagt indtryk, og jeg er glad for, at vi nu kan øge den danske støtte til blandt andet vand, sundhed og børns trivsel.

- Arbejdet med at evakuere de danske kvinder og børn fra lejrene er sat i værk, og vi sætter nu samtidig initiativer i gang, der forhåbentlig kan være med til at afhjælpe den forværring af det humanitære billede, der især har stået på siden årsskiftet, siger han.

Det er endnu uvist, hvornår børnene og de voksne med dansk tilknytning kommer til Danmark.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) udtaler:

- Der er ingen tvivl om, at der er store humanitære behov i lejrene og lokalsamfundene i det nordlige Syrien. Der er akut behov for rent vand og forbedring af sundhedsforholdene, og covid-19 har kun gjort behovene endnu større.

- Det går især ud over børnene, der har brug for et sikkert sted at være, lege og være børn. En del af de 45 millioner kroner vil derfor blandt andet gå til psykosocial støtte, leg og aktiviteter for børnene, som dermed får et pusterum i deres hverdag.