490 danskere får 10.000 kr. for krigsindsats

Der er ikke mange tilbage, men til august vil flere hundrede danskere modtage en kontant gave fra staten for indsatsen under Anden Verdenskrig

29. august vil omkring 490 danskere modtage 10.000 kroner skattefrit fra staten. Det sker i form af en hædersgave, som Folketingets Finansudvalg netop har godkendt.

Der er tale om personer, der 'under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats'. Og gaven falder på 80-årsdagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt i 1943.

'Det danske samfund kan kun takke de tidligere modstandsfolk og personer, der har ydet en særlig indsats eller lidt særligt afsavn under besættelsestiden. Vi er fortsat yderst taknemmelige. De gjorde en forskel.

Regeringen ønsker at markere 80-årsdagen for bruddet med samarbejdspolitikken ved at give en ekstraordinær hædersgave. Det betyder meget for mig at ære disse mennesker,' skriver beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en kommentar.

Bruddet

Opgøret 29. august 1943 bliver historisk set som et vendepunkt for Danmark under Anden Verdenskrig.

Før, under og efter Tysklands invasion af Danmark 9. april 1940 havde både befolkningen og ikke mindst Folketinget og regering ført en endog meget pragmatisk politik.

Derfor fortsatte regeringen og førte en samarbejdspolitik med Nazityskland. Det betød, at Danmark klarede sig relativt forrygende både økonomisk og menneskeligt i de første krigsår.

Statsminister Eric Scavenius er blevet symbolet på samarbejdspolitiken med Nazityskland. Den var dog bredt støttet i Folketinget. Her ses Scavenius med rigsbefuldmægtiget Werner Best, Nazitysklands øverste repræsentant i Danmark. Foto: Vagn Hansen

I 1943 var Tyskland dog på tilbagetog militært i Europa, og modstanden mod besættelsesmagten steg i Danmark. Strejker og øget sabotage betød, at Nazityskland stillede regeringen og Folketinget det ultimatum, at der skulle indføres undtagelsestilstand, strejker skulle forbydes, og der skulle indføres dødsstraf.

Det afslog regeringen. Og det politiske system inklusive kongen stoppede deres arbejde.

Tyskland overtog herefter styringen af Danmark, indførte undtagelsestilstand og overtog de militære installationer. I forbindelse med sidstnævnte døde over 20 danske soldater i kamp. Efterfølgende kom det også til markante optøjer og sammenstød med værnemagten.

Efter samarbejdspolitikkens ophør 29.august 1943 sænkede flåden sine egne skibe, for at de ikke skulle falde i tyskernes hænder. Her ses masten af et af de sunkne skibe. Polfoto

Hædersgaver

De omkring 490 danskere, der vil modtage 10.000 kroner, er en blandet flok, der er dækket af en stribe love om hædersgaver vedtaget fra 1940.

Der er tale om modstandsfolk, efterladte til døde og sårede 9. april, efterladte og tilskadekomne søfolk under krigen og altså ofre og efterladte fra kampene 29. august.

Tyske soldater på Rådshuspladsen i København under August-oprøret i 1943. Foto: Tage Christensen

Flokken er med tiden blevet mindre og mindre. Hædersgaven i år koster 4,9 millioner kroner samlet. Den seneste tilsvarende hædersgave, der blev givet for 75-året, kostede 10,8 millioner kroner. Og i 2013, hvor der første gang blev givet hædersgaver for at markere bruddet med værnemagten, var prisen 21,5 millioner kroner.

Der er også givet hædersgaver i forbindelse med 50-, 60-, 70- og 75-årsdagene for Danmarks befrielse 5. maj. På 75-årsdagen var der omkring 830 modtagere bestående af 'tidligere modstandsfolk, tjenestegørende i allieret skibstjeneste, indsatte i koncentrationslejre med flere samt faldne og såredes efterladte'.

'Den ekstraordinære hædersgave medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager, og den ekstraordinære hædersgave er skattefri,' fremgår det af aktstykket.

