500 flypassagerer fra coronazone vandrede ud i København

Mere end 500 flypassagerer fra Norditalien, hvor coronavirussen hærger, kunne hen over weekenden frit indtage det københavnske byliv, hvor restauranter og beværtninger lokker.

Som Ekstra Bladet kunne dokumentere allerede i weekenden, var myndighederne på ingen måde strikse med kontrol af de mange passagerer.

Nu sætter Københavns Lufthavn Kastrup tal på, at det altså drejede sig om et halvt tusinde flypassagerer, der ankom med i alt ti fly fra Milano, Bologna og Bergamo.

Strømmen af rejsende fra det hårdt belastede coronaområde fandt sted, selvom myndighederne flere gange har understreget, at corona-smitten kommer her til landet fra udlandet som blind passager.

Venlig oplysning

Statsminister Mette Frederiksen (S) understregede sågar ved et pressemøde fredag specifikt, at myndighederne havde særligt fokus på de rejsende fra fire norditalienske regioner.

- Myndighederne fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Det betyder også, at personer, der siden 2. marts er kommet hjem fra et af risikoområderne, skal være i hjemmekarantæne i 14 dage, sagde hun.

Ikke desto mindre begyndte myndighederne først mandag at sende flypassagerer fra Norditalien uden om de almindelige terminaler.

I weekenden var det eneste som mødte de flyrejsende venlige opfordringer i form af oplysningsmateriale om hensigtsmæssig adfærd.

Helt forrykt

Ekstra Bladet var i lufthavnen søndag aften. Her fortalte nyankomne fra Norditalien, at de ingen særlige foranstaltninger havde mødt ved ankomsten til lufthavnen.

Lone Maisøe, der ikke skulle hjem fra Italien, men som ventede på et fly fra Island, rystede på hovedet.

– Jeg synes jo, det er helt forrykt, når man fraråder rejser fra bestemte lande og dele af Italien, at der så er åben ladeport, når italienerne kommer til Danmark, sagde Lone Maisøe.

Flere passagerer fortalte, at de agtede at gå i de 14 dages frivillig karantæne, som myndighederne anbefaler.

Troen på frivillighedens vej sluttede brat natten til onsdag, da et flyforbud fra Norditalien og andre såkaldt røde coronaområder trådte i kraft.

- Fra midnat er der så kommet det her indrejseforbud fra de områder, siger Rigspolitiets kommunikationsdirektør, Anders Frandsen, på et pressemøde onsdag.

Lone Maisøe undrede sig over frivillighedens vej. Foto: Henning Hjorth

Spøgelses-fly fra Milano

UM-direktør: Det sker ikke igen

Onsdag eftermiddag nægtede direktøren i Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, at indrømme fejl fra myndighedernes side i forhold til fly fra Norditalien hen over weekenden. Men han kom tæt på, da Ekstra Bladet gik ham på klingen.

- Jeg ved ikke, om det var en fejl.

- Men jeg hørte statsministeren sige i går, at der i det her forløb vil blive begået fejl. Om det her er en af dem, skal jeg ikke kunne sige, sagde han.

Erik Brøgger erkendte endvidere, at man ikke igen vil lukke sluserne op fra corona-områder.

- Det vigtige er, at nu er der etableret en mekanisme, hvis vi rykker flere lande i rødt. Så aggerer trafikmyndighederme med det samme og siger, der er flyveforbud fra de lande, lød det på et pressemøde i Udenrigsministeriet om corona-situationen i Danmark.