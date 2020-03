500 vikarer til 170 kr. i timen står for kontrol af milliardstøtte

Erhvervsstyrelsen har tilrettelagt kontrol i ansøgningsprocessen sådan:

- Virksomhederne oplyser deres CVR-nummer i forbindelse med ansøgning, og på den baggrund trækkes oplysninger om antallet af virksomhedens medarbejdere. Hermed kan kontrolleres, om de efterlever kravet om, hvor mange de skal hjemsende for at få lønkompensation.

- Erhvervsstyrelsen får adgang til at holde relevante oplysninger op mod offentlige registre, fx lønoplysninger fra Skatteministeriets e-indkomstregistre mhp. at sikre et retvisende kompensationsniveau for hver hjemsendt medarbejder.

- Forslag til kompensationsniveau beregnes på baggrund af oplysninger fra offentlige registre, og såfremt virksomheder vælger at indrapportere et andet beløb, kan de pålægges at skulle dokumentere dette ved bl.a. at indsende lønsedler, ansættelseskontrakter eller lign. dokumentation.

- I kontrolfasen kan Erhvervsstyrelsen pålægge virksomheden at anvende revisorbistand mhp. at dokumentere indsendte oplysninger, ligesom oplysninger om hjemsendte medarbejdere skal attesteres af den faglige repræsentant på virksomheden.

Kilde: Erhvervsstyrelsen