600 kr. per corona-test: - Et kæmpe dilemma

Regeringens støttepartier kalder kompensation for at lade sig teste for dilemmafyldt, mens Socialdemokratiet ikke har nogen kommentarer. SF vil holde øje med udviklingen, så den økonomiske kompensation ikke bliver et incitament til at undgå vaccinen

Myndighedernes og regeringens budskab er klart: Lad dig vaccinere.

Imidlertid har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan ikke-vaccinerede offentligt ansatte kan score flere tusinde kroner, fordi de skal lade sig teste i forbindelse med krav om coronapas på arbejdspladsen.

Eksempelvis kan en ansat hos Kriminalforsorgen, ved at lade sig teste gennemsnitligt to gange om ugen, tjene flere tusinde kroner ekstra i tillæg til deres månedsløn. En mulighed, som vaccinerede ansatte ikke har i samme omfang.

Der er dermed et økonomisk incitament til at ikke at lade sig stikke. Og beløbet for ansatte i Kriminalforsorgen for at lade sig teste lyder højt, fortæller Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, til Ekstra Bladet.

- Det er et kæmpe dilemma, men jeg synes, beløbet lyder højt. Det skal selvfølgelig ikke være et incitament til ikke at lade sig vaccinere. Omvendt så mangler vi så mange fængselsbetjente. Så jeg ville virkelig være ked af at presse dem til at bruge deres fritid til at lade sig teste.

- Vi har ikke ret mange muligheder for at tilgodese personalet, og de render skrigende væk i hobetal. Så derfor er jeg ikke den, der kommer til at sige, det her ikke skal ske, siger hun.

- Langt det bedste er, at folk lader sig vaccinere, men vi har ikke vaccinetvang i Danmark. Så det er op til Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen at finde en løsning. Foto: Jacob Ehrbahn / Ritzau Scanpix

Hun håber dog ikke, at ordningen bliver udnyttet.

- Jeg ville være ked af, hvis det er et incitament til ikke at lade sig vaccinere, og det bliver vi nødt til at holde sig for øje. Jeg håber, de vil skride ind, hvis det her bliver et incitament til ikke at lade sig vaccinere. Det ville være meget uheldigt, lyder det.

Økonomisk fordel

Samfundsstrategien har i vidt omfang været klar fra myndighederne, regeringen og støttepartierne. Flere i befolkningen skal vaccineres - helst i går, står det til magthaverne.

Alligevel kan Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, dog godt se det dilemma, der følger med kompensation for at lade sig teste.

- Vi kan ikke gøre det anderledes i Kriminalforsorgen, fordi vi virkelig har brug for fængselsbetjente. Det, der ville give mest mening, var, hvis alle kunne lade sig teste i arbejdstiden - også for de vaccinerede.

Det kan dog ikke lade sig gøre ifølge Kriminalforsorgen, da 'det er vanskeligt at få omlagt vagterne sådan, at tests kan foretages i arbejdstiden'.

- Selvfølgelig skal man ikke tvangsvaccineres, og man skal have sin frihed til at sige nej til vaccinen, men man skal jo ikke belønnes for ikke at tage vaccinen, siger Rosa Lund. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Imidlertid fremstår den nuværende kompensation ordning som en økonomisk gulerod, da der kan være store økonomiske gevinster ved ikke at lade sig vaccinere. Og det kan blive et problem, mener Rosa Lund.

- Jeg synes, at det er mærkeligt, der kan være en økonomisk fordel ved ikke at lade sig vaccinere, når hele strategien om at komme corona til livs er bundet op på vaccinerne, siger hun.

- Egentlig synes jeg, at reglerne skal være ens for alle, så de vaccineret bør også blive kompenseret for at lade sig teste. Det er vigtigt, at alle lader sig teste, fordi vaccinerede også kan smitte, siger hun.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har også forhørt sig hos retsordfører i Socialdemokratiet Kasper Kjær Sand om, hvordan den høje kompensation og ønsket om at vaccinere befolkningen hænger sammen med en økonomisk gevinst til de ansatte, der ikke er vaccineret.

'Jeg bliver desværre nødt til at henvise dig til Kriminalforsorgen for en kommentar', lyder svaret fra S-politikeren.