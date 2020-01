61 tyrkere har søgt om familiesammenføring efter EU-dom

Det blev kaldt en potentiel vejsidebombe under den stramme danske udlændingepolitik, da Danmark i juli tabte en sag ved EU-Domstolen om tyrkiske statsborgere.

Men dommen har vist sig at have langt færre konsekvenser, da kun 61 personer har søgt om familiesammenføring. Det viser tal fra Udlændingestyrelsen, skriver Kristeligt Dagblad.

Dommen fra EU slog fast, at danske myndigheder i årevis har givet ulovlige afslag på familiesammenføring til tyrkiske ægtepar.

Tilknytningskravet, der betyder, at en ansøger ikke må have større tilknytning til sit hjemland end til Danmark i sager om familiesammenføring, måtte ikke bruges til at nægte tyrkiske statsborgere ophold i Danmark.

I de værste scenarier lød det, at op mod 8000 tyrkere kunne få genoptaget deres sager om familiesammenføring, vurderede advokater og politikere.

Hos regeringen glæder udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sig over, at tallet er relativt lavt.

- Det er en god nyhed. Vi har ikke nogen interesse i, at der skal genoptages mange sager. Jeg havde frygtet, at det var flere, siger han til Kristeligt Dagblad.

Sagen om tyrkiske ægtepars ret til familiesammenføring var fra slutningen af 2018 og frem til august en sag i dansk udlændingepolitik, der blev fulgt meget tæt.

Mattias Tesfaye kaldte sidste vinter sagen for 'en vejsidebombe, der kigger på os' i Politiken.

Naser Khader (K) advarede i Berlingske om 'en ladeport' af nye familiesammenføringer og 'en underminering af vores stramme udlændingepolitik'.

Advokat Thomas Ryhl, der førte sagen mod Danmark ved EU-Domstolen, kalder de 61 meget lavt.

Han siger til Kristeligt Dagblad, at det kan skyldes, at livssituationen kan have ændret sig for mange af de tyrkere, der har fået afvist deres ansøgning om familiesammenføring.

De kan for eksempel være blevet skilt eller flyttet til et andet land i mellemtiden.