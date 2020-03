83 norske flypassagerer i karantæne: Danmark vil stoppe corona-smitte med plakater

Når to fly med passagerer fra de karantæneramte områder i Norditalien i aften lander i Kastrup direkte fra Milano, så mødes de rejsende af informationsplakater og håndsprit, som skal begrænse corona-smitten i Danmark. Antallet af registrerede danske smittede er steget med 30 procent fra i går til i dag.

I Norge er corona-beredskabet i Oslos lufthavn, Gardermoen, på et andet niveau. Det viser en reportage i det norske medie vg.no.

Her fremgår det, at 83 nordmænd sent lørdag aften blev sat i karantæne, efter de var ankommet med et fly fra franske Lyon. Alle passagerne havde opholdt sig i Norditalien eller i lufthavne i landets risikozoner.

Flyet landede i et særligt område af Gardermoen, hvor nordmændene har oprettet et særligt modtagecenter, som er oprettet til formålet.

Den norske lufthavn Gardermoen har et særligt modtagecenter for fly med rejsende fra fx 'rød zone' i Norditalien. I København er ikke et tilsvarende beredskab. Foto: Søren Breiting/Ritzau Scanpix

Passagerne blev mødt af læger, andet sundhedspersonale, politi og lufthavnsansatte, som alle var iført sikkerhedsdragter, der beskytter mod corona-smitte.

– Flyet blev tømt på kort tid. Der var 83 passagerer, alle norske og fem besætningsmedlemmer. Ingen er sat i isolation (dermed er ingen konstaterede smittede, red.), og alle har fået individuel vejledning, forklarer overlæge Lars Meyer Myklestad til VG.

– Alle som kommer fra Norditalien bedes om at gå i 14 dages frivillig hjemmekarantæne. De bliver informeret om, at hvis de under karantæne udvikler symptomer, så skal de umiddelbart tage kontakt til deres lokale sundhedsmyndigheder, siger den norske overlæge.

Københavns Lufthavne oplyser, at det er myndighederne, som bestemmer foranstaltningerne, når der ankommer fly fra risikoområder, som eksempelvis Norditalien.

Her blev flere end 15 millioner italienere i nat sat i karantæne, og de er dermed afskåret fra at rejse ind og ud af de berørte områder.

I et mail-citat via presseafdelingen oplyser Københavns Lufthavn:

'Vi understøtter Sundhedsstyrelsens kampagne ‘undgå smitte’. Samtidig er vi på nuværende tidspunkt blevet bedt om at hænge informationsplakater op, som er målrettet de rejsende, som kommer hjem fra udsatte områder. Vi er i løbende kontakt med myndighederne og følger deres anvisninger'.

Det fremgår ikke af plakaterne, at danskere fra fx Italiens røde zone skal blive hjemme i 14 dage.

Derudover er rengøringen i lufthavnen øget - og det samme er mængden af beholdere med håndsprit. Ifølge Københavns Lufthavn har man et beredskab, som døgnet rundt kan sættes ind, hvis behovet opstår fx. i forbindelse med virusudbrud - eller hvis myndighederne efterspørger det.

Det har ikke været muligt at få et interview med Sundhedsstyrelsen om beredskabet, når fly i aften og de kommende dage lander med danskere fra Norditalien.

Direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, siger dog til Ritzau, at han på grund af karantænen ikke ser nogen grund til, 'at danskere tager derned'.

Hvis man allerede opholder sig i Norditalien, vil der ifølge Udenrigsministeriet være mulighed for at rejse hjem i en kort periode.

- Der er i dekretet en mulighed for, at borgere kan tage hjem til egen bolig. De italienske myndigheder har bekræftet, at det betyder, at udlændinge kan rejse hjem. Men vi ved ikke, hvor længe det vindue vil være der, fortæller Erik Brøgger Rasmussen.

Han påpeger, at danskere, der kommer hjem fra en af de karantæneramte regioner, opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Men der er altså pt. ingen individuel rådgivning og modtagelse af de passagerer, som lander med to fly fra Ryanair og Easyjet i aften fra Milano, ifølge Københavns Lufthavn.

De seks regioner i Norditalien, som blandt andet omfatter byerne Milano og Venedig, vil som følge af karantænen være lukket ned indtil 3. april.