Der er lagt op til drama, når Dansk Folkeparti i den kommende weekend mødes til årsmøde i Herning.

Det står klart, fordi der har meldt sig flere kritiske konkurrenter til de tre pladser i partiets hovedbestyrelse, som er på valg. Og det er ikke hvem som helst, som kan få sparket ud af DF's magtfulde organ.

Partiets mangeårige profil og udlændingeordfører Martin Henriksen er i fare for at ryge ud af hovedbestyrelsen. Allerede i weekenden kastede Kristian Thulesen Dahls trofaste kriger på det nærmeste håndklædet i ringen.

- Det er meget op ad bakke. Og nok også usandsynligt, at jeg bliver genvalgt til hovedbestyrelsen, sagde Martin Henriksen til Ritzau, der netop har været omdrejningspunkt for en barsk meningsudveksling mellem top-DF'ere.

Her blev Martin Henriksen angrebet hårdt af veteranerne Pia Kjærsgaard og Søren Espersen, efter at han havde gjort sig til talsmand for en strammere kurs på udlændingeområdet.

Samme Pia Kjærsgaard indrykker - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - en kronik sammen med EU-parlamentarikeren Peter Kofod.

Kronikken handler om udlændingepolitik, men internt i DF læser flere den ind i den nuværende magtkamp - Kofod er således en af Martin Henriksens argeste fjender. Kort før årsmødet stiller Pia Kjærsgaard sig således side om side med Kofod.

Åben DF-krig: Profil på slagtebænken Den 3. september mødte Ekstra Bladets journalist Martin Henriksen til fodbold på Rådhuspladsen

Kampvalg

Partisekretær Steen Thomsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at Martin Henriksen - såvel som to andre DF-profiler, Erik Høgh-Sørensen og Anders Vistisen, kun får genvalg, hvis de vinder det forestående kampvalg.

Og her forudser Martin Henriksen altså allerede, at han nok kommer til at trække det korteste strå. Hvis dette bliver tilfældet, vil Thulesen Dahl komme til at miste en nær allieret i den magtkamp, der raser i partiet.

Nøjagtig hvor mange kandidater der vil forsøge at komme i hovedbestyrelsen, er uvist indtil afstemningstidspunktet.

Men allerede nu står det klart, at flere kandidater har meldt sig.

Tid til forandring

Københavnske Jens Vornøe er en kending i DF og er allerede suppleant til hovedbestyrelsen, så hans kandidatur er ikke overraskende. Men hans kald på forandring siger meget om stemningen i partiet.

'Vil du have mere af det samme - eller er det tid til forandring' spørger han på Facebook.

En anden kandidat bliver Lene Baggesø, der er formand for Tønder lokalforening.

Hun afviser at bakke op om Kristian Thulesen Dahl allerede inden årsmødet.

- Det kommer da fuldstændig an på, hvad der er af alternativer. Det er meget svært at lægge sig fast på én person for altid og evigt. Hvis der kommer et bedre bud, er det selvfølgelig det bedre bud, som er ny formand, siger hun til Jyllands-Posten.

En tredje kandidat bliver Danny Rosenkilde, formand for DF i Brønderslev. Han kalder på flere baglandsfolk i partiets styrende organ.

Martin Henriksen meddeler Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at uddybe sit syn på det kommende kampvalg

Offerlam Henriksen

Den verserende magtkamp i Dansk Folkeparti føres i høj grad pr. stedfortræder. Sådan lyder analysen fra begge fløje i partiet.

Mest iøjnefaldende var det, da Søren Espersen i sidste uge angreb Martin Henriksen, som er en loyal Thulesen-støtte.

Søren Espersen afviser selv på det skarpeste, at hans harske kritik af Martin Henriksen var en brik i magtspillet.

Han ville blot ikke finde sig i, at Pia Kjærsgaards linje i udlændingepolitikken blev kaldt slap, understregede han over for Ekstra Bladet i letforståelige typer.

- Så den her disputs har ikke noget at gøre med, at du har valgt side i den formandskamp, der udspiller sig på de indre linjer?

- Det er langt ude på heden. Det er forskruet at tro, at det har noget som helst med hinanden at gøre, lød det fra Søren Espersen.

- Det kunne godt ligne en form for stedfortræder-krig?

- Folk må lægge det i det, hvad de vil. Det drejer sig om udlændingepolitik. Pias linje er eddermame ikke en slapperlinje. Det er en strammerlinje, påpegede han.

Bruger hinanden

Men trods den stejle afvisning er analysen altså anderledes machiavellistisk internt i Dansk Folkeparti.

Både i Thulesens lejr og blandt de yngre oprørere læses angrebet fra den tidligere næstformand ind i magtkampen.

For Martin Henriksen er i den grad Kristian Thulesen Dahls trofaste våbenbror. Et sværdslag mod ham er et sværdslag mod formanden.

- Folk bruger hinanden i øjeblikket, påpeger en fremtrædende DF'er lakonisk.

Det bemærkes i den forbindelse, hvordan Kristian Thulesen Dahl gjorde en dyd ud af at banke begge parter på plads.

Martin Henriksen to skridt bag Kristian Thulesen Dahl. Et velkendt syn på Christiansborg. Foto: Jens Dresling

Tulles flertal vakler

Hvis en Tulle-kritisk linje får de tre pladser, der er i spil ved årsmødet, vil det være en splittet hovedbestyrelse. Dermed vil den stå seks mod seks, hvis punkter bringes til afstemning i det magtfulde organ.

Mister Martin Henriksen sit sæde i hovedbestyrelsen, må formand Kristian Thulesen Dahl undvære et trofast kort i den 12 mand store hovedbestyrelse.

Går de to andre pladser desuden til oprørerne fra baglandet, er formandens formodede flertal reduceret til et splittet kabinet.

Peter Skaarup, partisekretær Steen Thomsen, Liselott Blixt, Carl Christian Ebbesen og René Christensen regnes af de fleste som Thulesen-støtter.

Morten Messerschmidt, Peter Kofod, Anders Vistisen og DFU-formand Tobias Weische repræsenterer ønsket om forandring. Får de to yderligere støtter, vil dette betyde, at den står seks mod seks.

Oprøret kan ikke kvæles

Kampvalget viser, hvordan utilfredsheden med DF's ledelse ulmer mange forskellige steder i landet.

Ekstra Bladet kunne allerede i foråret 2020 beskrive, hvordan der var intern krig i partiet, fordi flere baglandsfolk stik imod ledelsens vilje ønskede en større hovedbestyrelse netop af hensyn til baglandet.

Dengang fik Kristian Thulesen Dahl lagt låg på oprøret, men gryden er stadig i kog.

Ved seneste årsmøde kom Thulesen-støtten Carl Christian Ebbesen, i DF blot benævnt CC, kun i hovedbestyrelsen med seks stemmer.

Manden, som var ved at levere overraskelsen, René Danielsson fra Bornholm, meddeler Ekstra Bladet, at han vil overveje et fornyet kandidatur helt indtil deadline på valgdagen.

Dansk Folkepartis årsmøde finder sted lørdag og søndag i Herning. Afstemninger om poster finder sted lørdag.

Formanden siger til Jyllands-Posten, at det kun er dejligt med flere kandidater på valg.

De er i farezonen

Anders Vistisen er Peter Kofods højre hånd og virker som den mest sikre på genvalg af de tre på valg. Han er uden folkevalgt mandat i øjeblikket, men det kan vise sig som en styrke, da mange i baglandet ønsker mindre levebrød og mere græsrod i hovedbestyrelsen. Foto: Jens Dresling

Erik Høgh-Sørensen (tv.) er netop blevet dømt i byretten, fordi han har krænket et 14-årig voldoffer ved at dele et masket billede på Twitter. Dommen er anket. Han er en ivrig tastaturkriger på sociale medier og er kendt for at gå sine egne veje. På dette billede taler han med Ekstra Bladet i Hjørring. Foto: René Schütze