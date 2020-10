Åben konflikt: Frank Jensen angriber DSU-frontkvinde

Frank Jensen afviste i går, at han har krænket DSU-formanden i København i 2019.

Cecilie Sværke Priess har ellers fremsat en sådan anklage over for det advokatfirma, som Socialdemokratiet har ansat til at håndtere krænkelsessagerne.

Nu optrapper Frank Jensen konflikten imellem de to.

På sin private Facebook-profil deler han et opslag, hvor en socialdemokrat i skarpe vendinger kalder på DSU-formandens afgang.

'DSU-formanden i København burde forlade sin post, og koncentrere sig om noget hun er god til. Denne unge pige, der stiller sig frem for rullende kameraer, mens en flok sultne, sensationshungrende journalister helt ukritisk labber det i sig for at kunne sælge nyheder i flæng, står med hævn i øjnene og OFFER-præget i hele ansigtet, mens hun helt uden at blinke forsøger at slagte Frank Jensen.'

Sådan skriver en Birgitte Knudsen, som bruger et billede af sig selv og Helle Thorning-Schmidt som bannerbillede på sin profil.

Æd dine ord, Jensen

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Frank Jensen igennem hans presserådgiver mandag morgen. Men adskillige henvendelser har været uden resultat.

Frank Jensen har delt den harske besked mandag i de tidlige morgentimer.

Landsformanden for DSU, Frederik Vad Nielsen, gør det klart, at han ønsker, at Frank Jensen æder sine ord.

Cecilie Sværke Priess var i aftes ganske kontant i sin kritik af Frank Jensen i kølvandet på det socialdemokratiske krisemøde.

Hun mente, mødet var orkestret med det ene formål at holde hånden over næstformanden i Socialdemokratiet.

Herunder opdateringen, som Frank Jensen har delt.

