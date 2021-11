Åben krig mellem de radikale og regeringen

Det slår gnister mellem støttepartiet Radikale Venstre og regeringen over nye sms'er i minksagen.

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, går hårdt op imod interne sms'er sendt mellem justitsminister Nick Hækkerup (S) og statsminister Mette Frederiksen (S).

I sms'erne brokker justitsministeren sig over, at de radikale 'gør sig pænt besværlige i spørgsmålet om undersøgelse'. Til det svarer Mette Frederiksen, at 'der skal bare kæmpes tilbage på deres usandheder' og senere 'så de ikke får lov til at lyve'.

Og den ordlyd tages ikke pænt ned hos støttepartiet.

'Jeg ved ikke, hvad Nick Hækkerup henviser til', skriver Sofie Carsten Nielsen til Ekstra Bladet.

'Det var Jens Rohde, der som daværende ordfører og medlem af præsidiet for Radikale Venstre, håndterede nedsættelsen af granskningskommissionen. Og jeg er fortsat rigtig glad for det arbejde, han gjorde, for at sikre at granskningskommissionen blev nedsat', siger Sofie Carsten Nielsen.

'Max magtarrogance'

Endnu hårdere toner lyder fra den tidligere klimaordfører for Radikale Venstre på Christiansborg og nuværende gruppeformand for partiet på Frederiksberg, Ruben Kidde.

'Max magtarrogance fra Mette og Co. Min tålmodighed og tillid, som radikal, er så godt som opbrugt,' skriver Ruben Kidde på Twitter.

Han mener, at den nye sms fra Mette Frederiksen til justitsminister Nick Hækkerup påvirker et i forvejen anstrengt forhold mellem støttepartiet Radikale Venstre og regeringen.

De skal ikke lyve

Sms'erne mellem Nick Hækkerup og statsminister Mette Frederiksen kom i kølvandet på, at Radikale Venstre ikke mente, at en advokatundersøgelse af minkforløbet var nok, sådan som SF og Enhedslisten mente.

De foreslog i stedet et granskningsudvalg, der skulle lave en parlamentarisk undersøgelse.

Partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, kaldte desuden minksagen for 'en kæmpe skandale' og 'lovbrud'.

- Det er en kæmpe skandale, dette her, der splitter både her på Christiansborg og i befolkningen. Borgerne har behov for et klart svar på, hvem der er ansvarlig for dette her rod og dette her lovbrud, sagde hun.

Nick Hækkerup skriver i den forbindelse til Mette Frederiksen 21. november 2020:

'B (Radikale Venstre, red.) gør sig i øvrigt pænt besværlige i spørgsmålet om undersøgelse'.

I kommissionens fremlæggelse af sms'er fremgår efterfølgende et svar fra Mette Frederiksen, hvor det ikke med sikkerhed kan fastslås, at statsministeren henviser til de radikale.

'Det er rigtigt (emoji) der skal bare kæmpes tilbage på deres usandheder ... du må tage nogle flere runder på mink de her dage, så de ikke får lov til at lyve.'

Statsministeriet ville i slutningen af november sidste år have justitsminister Nick Hækkerup (S) frem i skudlinjen og 'tage nogle flere runder' i pressen i forhold til den ophedede debat om aflivning af alle mink og den manglende lovhjemmel.

Det er netop kommet frem i afhøringen af Nick Hækkerup i Granskningskommissionen, hvor der er blevet fremlagt flere nye smser.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra statsministeren.

Justitsministeriet henviser til et svar fra justitsminister Nick Hækkerup, da han kom ud fra afhøringen i Minkkommissionen fredag. I svaret oplyser Nick Hækkerup, at han ikke ønsker at besvare spørgsmålet.

