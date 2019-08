Åben krig: Nyt folketingsmedlem kræver udskiftninger i V-toppen

Anni Matthiessen vil af med Løkke og/eller Jensen. Hun er den tredje folketingspolitiker, der melder åbent ud for Venstre i spørgsmålet.

Endnu et folketingsmedlem melder nu åbent ud, at hun har mistet tilliden til Venstres formandskab.

- Det er nødvendigt med nyt blod i toppen af partiet på en eller anden facon, siger Anni Matthiesen til TV Syd onsdag aften.

Matthiesen er valgt i Sydjylland og er den første V-folketingspoltiker fra Syddanmark, der melder ud, at hun har mistet tilliden til formandskabet.

Kristian Jensen roser oprørenes talsmand

- En gang i mellem kan det være nødvendigt med drastiske skridt, siger Anni Matthiesen.

I går meldte både Carsten Kissmeyer og Preben Bang Henriksen fra hhv. Midt- og Nordjylland ud, at de vil af med Løkke og Jensen.

Anni Matthiesen vil dog ikke fortælle over for tv-stationen, om hun på linje med Preben Bang Henriksen også ser Jakob Ellemann-Jensen som en oplagt efterfølger for Løkke.

Også 23 hovedbestyrelsesmedlemmer samt Ikast Brandes borgmester har meldt åbent ud, at de vil af med Lars Løkke Rasmussen. Det skete tirsdag aften.

Opdateres...