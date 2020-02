Åbent angreb: Fock råber så dørhængslerne rasler

Alternativets nyvalgte leder, Josefine Fock, forsvarer sig i disse timer med næb og klør.

Imens pibler vidnesbyrdene frem om hendes grænseoverskridende temperament, da hun sad på Christiansborg inden valget i sommeren 2019.

I flere medier står partiets tidligere pressechef Magnus Haslebo nu frem og fortæller om sine oplevelser med partiformanden.

- Det er noget med at gå meget tæt, overskride den personlige grænse og råbe, så man kan smage, hvad hun har fået til frokost - lige op i ansigtet, siger han til DR.

- Jeg var der, da en social medie-medarbejder blev overfuset, og jeg har flere gange siddet med en medarbejder, der har haft tårer i øjnene eller rystet over hele kroppen efter at have fået en tur af Josephine Fock. Jeg kender til sygemeldinger og folk, der er gået ned med stress, siger Magnus Haslebo til TV2.

Hidsigprop

Han forklarer, at det er almindeligheder som medietid eller lokalefordeling, som kan få Josefine Fock op i det røde felt.

- Det var noget så ligegyldigt som nye kontorpladser. Men personen blev overfuset, så dørene raslede i hængslerne på den grønne gang, som vi kaldte vores arbejdsplads dengang, siger han.

Torsdag formiddag har eks-pressechefen også været i P1-programmet 'Slotsholmen'.

- Jeg har siddet med de mennesker, som det er gået ud over, og forsøgt at samle dem op efter en tur med Fock.

Han har dog ikke oplevet, at Josefine Fock har rusket i sine kolleger, sådan som Information har rapporteret. Men han kender rygterne.

- Jeg har kun oplevet, at hun overskrider alle andre grænser end at tage fat i folk. Det er den værste arbejdskultur, jeg har været i, konkluderer Magnus Haslebo.

Undrer mig såre

På P1 siger Josefine Fock, at hun slet ikke kan genkende eks-pressechefens udlægning.

- Jeg respekterer, at det er hans oplevelse. Jeg må bare sige, at er vigtigt at understrege, at det undrer mig, at de ting først kommer frem nu.

- 7. januar meddeler jeg, at jeg stiller op som formand. Der er valg 1. februar. Der er altså næsten en hel måned til, at de her ting kan komme frem. Det er op til fem år siden, de her episoder skulle være sket. Det undrer mig såre, at lige pludselig nu hvor den forkerte kandidat har vundet, så bliver jeg udsat for det her.

- Når Magnus siger det her, så vil jeg meget nødigt gå ind i konkrete personsager, lyder det fra Alternativets formand.

Den tidligere formand for partiet, Uffe Elbæk, har meddelt, at han vil fortælle Alternativets hovedbestyrelse om sine oplevelser med Josefine Fock.

Uffe Elbæk vil fortælle hovedbestyrelsen om Fock

Alternativets ruskeri-sag: - Det kunne næsten ikke være værre

Alternativets nye leder i møgsag

Qvortrup: Så ond er stemningen i 'fredspartiet'