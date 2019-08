Åbent oprør mod Løkke og Jensen

Læs med LIVE i bunden af artiklen

Alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland opfordrer nu åbent Venstres formandskab til at trække sig kollektivt.

Det skriver Avisen Danmark og Tv Midtvest.

Det betyder, at regionen vil have både V-formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen ud.

Sidstnævnte er valgt i Herning.

19 kommuneforeningsformænd, regionsformanden og tre landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland står bag udtalelsen ifølge medierne.

- Af hensyn til Venstres fremtid, troværdighed og stabilitet opfordrer vi formandskabet til, at de trækker sig kollektivt, lyder det blandt andet i udtalelsen.

Det er formelt de delegerede på et landsmøde, der stemmer om, hvem der skal lede partiet.

Trumf på

Mandag aften mødtes Venstres kommuneformænd i Region Midtjylland for at drøfte holdningen til partiets ledelse. Ekstra Bladet har beskrevet, at der på mødet var fuldstændig enighed om, at Løkke og Jensen bør trække sig.

Rent bord: Kæmpe lussing til Løkke og Jensen

Nu vælger de midtjyske Venstre-folk så at sætte trumf på ved offentligt at kræve formandskabets afgang.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til det åbne opgør fra baglandet i Midtjylland.