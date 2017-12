Åbne skattepapirer splitter partier

Internt i flere folketingspartier er der uenighed omkring åbne skattelister. Flere mener, at alle danskere skal have deres betalte skat frem i lyset, ligesom det er i tilfældet i eksempelvis Norge.

Det sker efter, at Ekstra Bladet har spurgt alle folketingsmedlemmer, om de vil fremlægge deres årsopgørelse. 12 har valgt at vise det hele, mens yderligere 15 har sagt ja til at fortælle, hvad de har betalt i skat uden at dokumentere det.

Jan Erik Messmann er den ene ud af to fra Dansk Folkeparti, der viser sin årsopgørelse, og han synes, at det er en god idé, hvis alle gjorde det:



– Det bedste ville være, at man gjorde som i Norge, hvor jeg er født. Der kan man se alles indtægter på nettet. På den måde kan vi bedre tale om, at for eksempel generaldirektøren i DR får alt for meget i løn, lyder det.

Også Søren Espersen fra samme parti fremlægger sin årsopgørelse, han er dog mindre bombastisk i forhold til andre danskere:

’Oplyser gerne selv – men er akkurat ligeglad med, om andre gør det.’

I Alternativet er vandene ligeledes delte. Christian Poll fortæller, at han ikke har tænkt det til ende.

- Men jeg går ind for maksimal åbenhed, og umiddelbart vil jeg sige, at det er en god idé for alle, siger han og bliver bakket op af partikollega Carolina Magdalene Maier:

Se et længere interview med Carolina Magdalene Maier om politikeres økonomiske oplysninger. TV: Jakob Jørgensen

Kollektivt fællesskab

- Vi er en del af et kollektivt fællesskab, hvor vi betaler til statskassen, og derfor burde det ikke være hemmeligt. Men det kan godt være, at der nogle ting, som skal drøftes i forhold til privatlivets fred. Men grundlæggende synes jeg, at det er en god ide med åbenhed, siger hun.

Men det er for langt at gå, lyder det fra andre, der går ind for, at folketingspolitikere skal fremlægge deres skattebetaling. Således lyder det fra Alternativets partileder Uffe Elbæk:

- Jeg er lidt mere skeptisk i forhold til, om der skulle være åbne skattelister for alle borgere. Jeg er godt klar over, at man har det i de andre lande, og at de dage, hvor de bliver fremlagt, sidder alle og kigger på, hvad naboen har tjent. Og det har jeg det lidt bøvlet med. Det handler om privatlivets fred – der overskrider man en grænse for, hvad der er offentligt og privat for borgernes økonomiske situation, siger han.

Samme melding kommer fra Karen Klint, den eneste Socialdemokrat, der fremlægger sin årsopgørelse:

– Jeg ved ikke, om vi ligefrem skal have alle skattelister frem. Der kan jo også være nogle, der har noget diskretion. Men i forhold til, at vi gerne vil forebygge skattesnyd, så vil jeg ikke have noget imod, at vi politikere har et særligt ansvar og en ekstra pligt til at synliggøre nogle ting, siger hun.

Se Karen Klint uddybe, hvorfor hun har lagt sin årsopgørelse frem. TV: Linda Johansen

Imens er Venstre og de Konservative stået helt af. Ingen af partiernes medlemmer ønsker at oplyse, hvad de betaler i skat.

– Der er noget, som hedder privat, og noget der hedder offentligt. Jeg ligger heller ikke hele mit familiealbum ud på Facebook. Det ved jeg godt, at der er nogen, som gør. Men jeg vil gerne have et privatliv, og det værner jeg om. Og det synes jeg, at folk skal have lov til, siger Jacob Ellemann-Jensen (V), politisk ordfører.

Eller som de Konservatives skatteordfører, Rasmus Jarlov, formulerer til spørgsmålet om hans årsopgørelse:

’Jeg har ikke set Ekstra Bladets ledelse lægge deres årsopgørelser frem endnu, og det er jo nok, fordi man gerne vil have et privatliv, uden at det skal være genstand for offentlig debat, hvor mange penge man eksempelvis bruger på rengøring derhjemme,' skriver Rasmus Jarlov (K) i en mail til Ekstra Bladet.

Se hele Ekstra Bladets interview med Jakob Ellemann-Jensen. TV: Jakob Jørgensen

12 folketingspolitikere står nu frem og viser deres selvangivelse. FOTO: Anders Rye Skjoldjensen, Peter Hove Olesen, JØRGENSEN JAKOB, Johansen Linda, Jens Dresling, Steen Brogaard og PRIVATFOTO

