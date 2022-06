Åh nej: Coronapressemøde i morgen

Så er den gal igen.

I morgen onsdag kl. 10 er der pressemøde i Statsministeriet. I pressemeddelelsen fremgår det, at det skal handle om coronastrategien for de kommende måneder.

Indkaldelsen kommer, efter sunhedsminister Magnus Heunicke (S) i dag på Twitter kunne berette, at en nye omikron-undervariant - BA.5 - nu er den mest dominerende i Danmark.

'Den (BA.5-varianten, red.) ser ud til at have en vækstfordel sammenlignet med øvrige varianter, men der er fortsat ikke tegn på, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb,' skriver han.

Han oplyser også, at kontakttallet er beregnet til 1,1, og at der i øjeblikket ses en stigning i antallet af nye tilfælde samt i positivprocenten.

Folketingets godkendelse

Man skal dog ikke frygte, at regeringen melder restriktioner ud onsdag. Hvis der skal nye restriktioner til, skal det nemlig forbi Folketingets Epidemi-udvalg.

Udvalget blev skabt, da corona pludseligt ramte i 2020 og epidemiloven blev revideret. Her krævede Folketinget mere indflydelse, og Epidemiudvalget blev skabt.

Det udvalg skal både godkende, at corona igen bliver en samfundskritisk sygdom samt godkende, at der indføres restriktioner.

Udvalget mødes ikke før pressemødet onsdag og udvalgets formand, Stinus Lindgreen (RV), skriver i en SMS til Ekstra Bladet, at man 'slet, slet ikke' er i nærheden af en situation, hvor det er relevant.

Ingen grund til panik

Heller ikke Enhedslistens medlem af udvalget - og selvudråbt corona-forsigtigper - Peder Hvelplund ser en situation, hvor restriktioner er på trapperne.

- Nej, der er vi ikke. Det ser meget fornuftigt ud, og der er ikke nogen bekymrende varianter.

- Men vi skal være forberedt. For sidste år blev vi taget med bukserne nede. Det endte katastrofalt med restriktioner og nedlukninger. Det skal vi for alt i verden undgå, siger han.

Der er lige nu 241 personer indlagt med corona i Danmark, hvoraf seks ligger på intensiv, og fire ligger i respirator.

