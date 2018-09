Ålen smidt ud af havnen

Film- og levemanden Peter Aalbæk Jensen er blevet smidt ud af Københavns Havn.

Det er fredningsmyndighederne, der har truffet beslutning om, at hans husbåd ikke længere må ligge fortøjet på en af hovedstadens fineste adresser i Frederiksholms Kanal mindre end 100 meter fra Christiansborg.

Udsmidningen sker, efter at Ekstra Bladet siden 2015 i flere omgange har beskrevet Peter Aalbæks kreative dans med myndighederne for at klemme båden ind på den attraktive plads, der ellers er fuldstændig lukket land for almindelige folk.

Det fremgår af afgørelsen, der er stilet til både Peter Aalbæk og filminstruktør Lars von Trier, at myndighederne ikke længere falder for filmfolkenes kælne tale.

Kræver ro

I sin ansøgning om fornyet plads i havnen forsøger den farverige filmmand ellers nok engang at overbevise myndighederne om, at han vil bruge kajpladsen til at give kultur og film til folket i form af filmfremvisninger og en madfestival.

Men den falder fredningsnævnet altså ikke for. Tværtimod understreges det, at området nær Slotsholmen ikke egner sig til den slags spektakel.

Tidligere i forløbet har Peter Aalbæk haft bedre held med at bruge sit image som kendt kulturpersonlighed til at overbevise myndighederne om fornuften i at tildele ham den attraktive kajplads.

Men som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har det været særdeles småt med de folkelige arrangementer.

Klage-Ål

I stedet er båden blevet brugt til udlejningsvirksomhed på udlejningssiden Airbnb og til diverse private sammenkomster for Peter Aalbæk og hans bekendte.

Peter Aalbæk har klaget over afgørelsen. Derfor kan hans båd foreløbig blive liggende, til der ligger en endelig afgørelse i sagen.

Det er op til Københavns Kommune at effektuere udsmidningen af Peter Aalbæk, når klagesagen er færdigbehandlet.

Ålen: Det har skadet min sag

Peter Aalbæk erkender nu, at udlejningseventyret på Airbnb ikke var det smarteste træk.

- Det har skadet min sag voldsomt, konstaterer han, da Ekstra Bladet fanger ham på en skrattende mobiltelefon.

Fortrydelse er dog ikke noget, han bruger sin tid på.

- Mit liv er at trampe rundt og ind i mellem få nogen på skallen, når jeg har trampet for meget rundt. Sådan har min tilværelse altid været, siden jeg fik hår på dilleren. Det fik jeg i en alder af 11 et halvt år.

Ifølge Peter Aalbæk åbner afgørelsen fra fredningsmyndighederne for, at båden kan blive liggende, hvis han flytter fast ind på båden.

'Anvendelsen som bolig skal være bådens primære formål', lyder det eksempelvis i afgørelsen.

Peter Aalbæk har dog ingen aktuelle planer om at flytte ind på husbåden, så foreløbig afventer han afgørelsen på sin klage. Han er blevet oplyst, at det vil tage cirka et års tid.

- Jeg slår på den gode sag. Og at retfærdigheden må ske fyldest.

- Lige nu er jeg i et vakuum, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal. Jeg må godt være i båden, hvis jeg bare flytter derind. Det klager jeg over. Så afventer jeg de arrangementer, til jeg har en afgørelse.

Der fås næppe bedre beliggenhed. Sigrid til højre i kanalen. Foto: Jonas Olufson

Triers ekskone boede ombord

Husbåden Sigrid, som officielt skal bruges til kultur og film, har ikke kun været brugt til Airbnb-udlejning og smart filhangout for Aalbæk og vennerne.

Den har også været brugt som bolig for Bente Frøge, da hun i 2015 under stor offentlig bevågenhed gik fra sin daværende ægtemand, Lars von Trier. Det fortalte hun i sommer i et interview med magasinet Psykologi.

- Hun var husvild, forklarer Peter Aalbæk.

- Skulle båden ikke bruges til kulturelle begivenheden og ikke agere nødbolig for din vens ekskone?

- Ekstra Bladet er velkommen til at indsende en klagesag. En kvinde i nød hjælper vi. Især hvis hun har været i kløerne på min registrerede partner, siger Peter Aalbæk og fortæller, at hun kun boede der 'nogle måneder'.

Sagen kort: Ulovligheder, fusk og slesk tale

Som den første husbåd siden 1988 fik Peter Aalbæks ombyggede færge Sigrid i februar 2015 pludselig plads i Frederiksholms Kanal.

Tilladelsen faldt efter en personlig mail fra Peter Aalbæk til Jens Kramer Mikkelsen, der på daværende tidspunkt var direktør for selskabet bag havnen.

’Kære Jens. Mit firmas gamle, smukke færge, som p.t. ligger i Trollhättan, vil jeg gerne have til København’, indledte Aalbæk sin mail til havnebestyrer Kramer.

Ballade om Ålens husbåd: Ligger ulovligt i fredet kanal

Den historiske åbning af havnens kræsne kaj faldt dog ikke i god jord hos Københavns Kommune, der stemplede Aalbæks tilladelse som ulovlig og gav ham seks uger til at bringe orden i forholdene.

Peter Aalbæk opnåede senere i 2015 den påkrævede dispensation, og den blev fornyet år efter.

Tilladelsen til bådpladsen blev begrundet med, at Peter Aalbæk ville skabe kultur- og fil-arrangementer til folket på kajen.

Men sidste år kunne Ekstra Bladet så bringe endnu en afsløring i sagen. Frem for kultur blev båden brugt til udlejning til turister via Airbnb.

Se også: Bolig-Ålen lovede film til folket: Scorer kassen på bådhotel

- Han skal smides ud, eller også skal han bede om en ny dispensation, hvor fredningsmyndighederne skal ind over. Her skal han sige åbent, at han vil drive hotel i Frederiksholms Kanal, lød den skarpe reaktion dengang fra Lars Weiss, Socialdemokratiets gruppeformand på rådhuset.

Det er den nye dispensation, som Aalbæk altså har fået afslag på, og som ser ud til at sende ham ud af havnebassinet.