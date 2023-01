Åreladning: Tre profiler skrider

Der er tilsyneladende tale om en åreladning inden for Nye Borgerliges rækker.

Efter folketingsmedlem Mikkel Bjørn forlod partiet til fordel for Dansk Folkeparti, gør både formanden for Nye Borgerliges Ungdom og næstformanden i ungdomspartiet, Mitchel Oliver Vestergaard, det samme.

På Facebook bakker de begge op om Mikkel Bjørn, der forlod moderpartiet med en ordentlig sviner til Lars Boje Mathiesen, der er kandidat til at blive formand for Nye Borgerlige.

Ingen af dem ser Lars Boje som formand for partiet, og det er årsagen til sammenbruddet i Nye Borgerliges rækker.

Lars Boje Mathiesen giver ikke meget for de anklager, Mikkel Bjørn skyder mod ham, efter han tirsdag offentliggjorde, at han forlader Nye Borgerlige Efter anklager: - Ikke blevet truet

'Sølvpapirhatisme'

Det er Mikkel Bjørns opfattelse, at han blev truet til at bakke Lars Boje Mathiesen op som formand, hvis ikke han skulle blive ekskluderet fra partiet.

Det er denne udlægning og kritik, som de to afgående ungdomspolitikere viderefører.

Men særligt ungdomsnæstformanden svirper lige lidt ekstra til.

'De sidste par dage har jeg gået og funderet meget over, hvad det er for et projekt, som Lars Boje Mathiesen kommer til at stå i spidsen for. Ultraliberalisme, systemkritik tenderende til sølvpapirshatisme – ja, sågar åndløshed og intellektsanæmi, og det går jo begribeligvis ikke,' skriver han om Lars Boje og hans politiske retning.

Han har et ønske om et intellektuelt politisk projekt, og det tror næstformanden ikke, at Lars Boje kan bidrage til.

Vil ikke overleve

Næstformanden vurderer desuden, at Nye Borgerlige ikke vil overleve længe, hvis Lars Boje bliver formand for moderpartiet.

'For os der har fulgt partiets centrale personer de sidste mange år, står det klart, at Lars Boje Mathiesen ejer for mange personlighedsmæssige brister til at kunne lede at parti. Han er fuldstændig uegnet som leder, han er individualist og ikke en holdspiller, han går sine egne veje og han lytter ikke til andre.'

'Derfor er det også min klare analyse, at Nye Borgerlige med Lars Boje Mathiesen i spidsen ikke er et overlevelsesdygtigt politisk projekt, og partiet får maksimum en enkelt periode mere i Folketinget, inden det går til grunde. Intet parti kan overleve med en partileder, der simpelthen ikke ejer basale lederevner,' skriver Mitchel Oliver Vestergaard.

Afgående ungdomsformand Malte Larsen er desuden også medlem af moderpartiets hovedbestyrelse.