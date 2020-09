Årets sommer var den varmeste målt på den nordlige halvkugle

Årets tre sommermåneder var de varmeste, der nogensinde er blevet registreret på den nordlige halvkugle.

Det viser data fra USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (Noaa) ifølge The Guardian.

I månederne juni, juli og august var temperaturen 1,17 grader varmere end gennemsnittet for det 20. århundrede ifølge Noaa.

Sidste måned var desuden den andenvarmeste august, der nogensinde er blevet registreret på planeten, i de 141 år Noaa og andre institutioner har målt temperaturer.

Ifølge Noaa betyder tallene, at 2020 er godt på vej til at blive et af de fem varmeste år, der nogensinde er registreret.

Europa, Asien og Caribien har allerede oplevet den varmeste periode fra januar til august til dato, mens samme periode har været den anden varmeste registret i Sydamerika.

Noaa har data fra alle europæiske lande tilbage til 1910, men flere lande har også selv ældre målinger.

Det skriver Noaa på sin hjemmeside.

Årets sommer var især varm i visse regioner.

I det nordlige Rusland var årets tre sommermåneder for eksempel to grader varmere end gennemsnittet. Det samme var tilfældet i det sydvestlige og nordøstlige USA.

I det nordligere Asien var temperaturen i juni, juli og august hele tre grader varmere end gennemsnittet.

Også i Arktis har årets sommertemperaturer været noget ud over det sædvanlige.

Den norske øgruppe Svalbard oplevede således også sin varmeste sommer nogensinde ifølge Norges Meteorologiske Institut.

Den varmeste dag i det arktiske område nord for Norge blev målt 25. juli, hvor det var 21,7 grader.

De høje temperaturer i juli på Svalbard betød, at der var meget smeltevand, hvilket medførte en langt højere vandstand end normalt i juli.

Det gjaldt særligt i den tidligere mineby Longyearbyen, hvor der i gennemsnit var seks grader varmt om sommeren.