Aarhus vil feste igennem: - Lyder mærkeligt

Aarhus er under delvis corona-nedlukning.

Men i næste uge skal der festes igennem.

Flere lokale politikere bakker nu op om borgmester Jacob Bundsgaard, der vil gennemføre Aarhus Festuge trods smittesituationen.

På Christiansborg undrer K-formand Søren Pape sig over den aarhusianske festiver.

- Det lyder mærkelig, at man ikke kan samle 150-200 mennesker til et cykelløb omkring Tjele Langsø, men godt kan feste i Aarhus. Men jeg kender ikke konditionerne, siger han kortfattet til Ekstra Bladets udsendte foran døren til Landstingssalen før forhandlingerne om fase 4 af genåbningen af Danmark.

Ensomhed

Søren Papes egen partifælle i Aarhus byråd, Peter Sporleder, virker ikke helt enig i sin formands bekymring. Han deltager i koret af festlystne aarhusianske kommunalpolitikere.

- Vi ved, at mange døjer med ensomhed, og den problematik er vokset eksplosivt under coronakrisen. Vi mener, at en festuge kan være med til at løsne op for ensomheden og få løftet folk ud af den, siger Peter Sporleder til TV2 Østjylland.

Regeringens forhandlere, sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup, gik ind til forhandlingerne uden at tale med pressen.

En halv millioner deltager normalt over ti dage i festugens mange forskellige arrangementer.

- Vi kommer til at gennemføre festugen, men vi kommer også til at tage alle de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen for smitte, har borgmester Jacob Bundsgaard sagt til Jyllands-Posten.

Festtelt aflyser

Det er i dag kommet frem, at Café Jorden, som er ansvarlig for koncert- og barteltet på Pustervig Torv, har valgt at aflyse årets teltfest.

- Menneskemængden i teltet i festugen er så stor, at vi ikke kan styre den. Hvis vi skal kunne styre det, vil det være nødvendigt at spærre hele området af, og det kan jeg ikke forsvare over for områdets beboere, siger arrangeør Carsten Kappelborg til Stiften.dk.

Beslutningen er taget i samarbejde med ledelsen af Aarhus Festuge.

Søren Pape Poulsen taler med statsminiísteren under en folketingsdebat. Arkivfoto: RitzauScanpix/Mads Claus Rasmussen