Aastrups mange søforklaringer

Michael Aastrup har danset en vals med sandheden om sin rejse til Dubai med kæresten i starten af januar.

Nu har han beklaget og i dag sågar indrømmet, at rejsen var en kombination af ferie og møder.

Indrømmelsen kom dog først, efter Jyllands-Posten kunne afsløre en mail, hvor hans assistent omtalte rejsen som ferie.

Da Ekstra Bladet kontaktede Michael Aastrup Jensen første gang, havde han adskillige søforklaringer i ærmet.

Søforklaring 1: Jeg var alene afsted

- Så du var dernede bare dig?

- Ja, det var jeg.

- Men det ser jo ud, som om du havde din kæreste med dernede?

- Okay, øhhh, jeg er nu engang der, hvor jeg er på arbejde. Jeg må jo gerne tage på arbejde der, hvor jeg har lyst til.

- Men det lyder jo, som om du rent faktisk havde din kæreste med?

- Jeg har ikke interesse i at fortælle, hvem jeg tager med og ikke tager med til Ekstra Bladet. Jeg var dernede på arbejde og til møder - blandt andet med den danske generalkonsul.

- Men hvorfor havde du din kæreste med?

- Jeg gentager, jeg har forskellige møder. Det er den måde, jeg rejser på. For mine egne penge faktisk.

- Kan du ikke bare sige, om din kæreste var med eller ej?

- Jeg fortæller ikke om mine rejsedelegationer til Ekstra Bladet. Sorry, det gør jeg ikke.

- Kan du ikke selv se, det er ret afgørende, om du har taget din kæreste med derned eller ej?

- Nej, jeg fortæller om, hvad jeg selv gør.

Michael Aastrup Jensen vendte senere fredag tilbage og indrømmede, at hans kæreste var rejst med.

Søforklaring 2: Kanon - hjemme kl. 22

- Kan du ikke godt se, at den tur har et skær af ferie?

- Så ved folk ikke, hvordan jeg arbejder, når jeg er ude at rejse. Det må folk gerne få indblik i. Det er møder fra tidlig morgen til start aften.

- Selvfølgelig kommer jeg hjem på et tidspunkt. Så er det dejligt, at man kan møde sin kæreste klokken 22 hjemme i stedet for ikke at mødes. Og det ville hun gerne være med til. Det synes jeg var kanon, at vi havde den mulighed at rejse sammen.

Michael Aastrup har nu erkendt, at rejsen var kombineret ferie og møder. Hvilke møder vil han dog ikke fortælle, ud over et møde med generalkonsulen, som han havde inviteret sig selv til.

Søforklaring 3: Hvad betyder det?

- Englænderne har et begreb, der hedder business and pleasure. Hvilken type tur var det?

- Sådan et begreb kender jeg ikke.

- Business and pleasure?

- Jeg kender ikke sådan et rejsebegreb, nej, det gør jeg ikke.

- Det er en rejse, hvor man har nogle enkelte forretningsanliggender - i dit tilfælde nogle møder. Så har man også en hel del tid til at nyde tilværelsen - altså pleasure.

- Det kan jeg desværre afvise klart. Jeg havde møder fra tidlig morgen til sen aften.

Michael Aastrup Jensen er mangeårig udenrigsordfører. Han har holdt utallige møder på engelsk. Han har nu erkendt, at der både var ferie og møder på turen.

Søforklaring 4: Billederne var gamle

- Det er vel et spørgsmål om at erkende, at hun var med?

- Jeg ved ikke, hvad du mener med nogle billeder, der ligger, og at hun skulle være i Dubai sammen med mig. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke nogen billeder, jeg har set.

- Det er billeder, hvor hun er i Dubai ...

- Okay, og det kan man ikke have været før, eller hvad?

- Jo sagtens, men det er bare sjovt, at de bliver lagt op, lige når du er afsted?

- Det tror jeg så heller ikke, de er, men det er en anden side af sagen. Jeg var i Dubai til forskellige møder. Det var nødvendigt som en del af mit arbejde.

Billederne på kærestens Instagram-profil blev lagt op under deres fælles rejse til Dubai. Hendes profil på det Facebook-ejede sociale medie er nu lukket for offentligheden.

Søforklaring 5: Nødvendig tur

- Så det var klogt at tage på den tur?

- Det var nødvendigt. Vi overholdt selvfølgelig alle regler og retningslinjer. Da der kom endnu flere restriktioner, besluttede jeg at tage hjem.

Michael Aastrup Jensen erkender nu, at turen var en fejl og dermed unødvendig.