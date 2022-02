Abespil om russisk gas

Aben bliver kastet frem og tilbage.

For hvem har egentlig ansvaret for, at Danmark trods Ruslands blodige fremfærd i Ukraine importerer for to milliarder kroner gas om året fra Putins styre?

På den ene side siger Ørsteds administrerende direktør, Mads Nipper, at hans hænder er bundet.

Ørsted har indtil 2030 en uopsigelig kontrakt med russiske Gazprom. Et brud på den kontrakt er nærmest umuligt, fortæller Ørsted-bossen i en kommentar på LinkdIn.

'Jeg synes, det er både urimeligt og forkert at bebrejde Ørsteds ledelse for ikke ulovligt at bryde en uopsigelig kontrakt fra 2006 med gashandel.'

'Da en meget stor del af al gas i Danmark kommer via Ørsted, kan og må det ganske enkelt ikke være en kommerciel virksomheds ledelse, der afbryder gasleverancer til landet. Eller køber gassen på det åbne, europæiske marked, hvor gassen OGSÅ primært kommer fra Rusland. Det må og skal være politikernes opgave!'

Ørsted har ansvaret

Over for Berlingske - som har sat fokus på importen af russisk gas - kommer finansminister Nicolai Wammen (S) med en kommentar, hvor han skyder ansvaret tilbage på Ørsted.

'Ørsteds bestyrelse og direktion er sammen ansvarlig for ledelsen af selskabets anliggender, herunder den daglige drift, mens staten, som ejer af 50,1 procent af selskabet, agerer ud fra et armslængdeprincip i henhold til Statens ejerskabspolitik.'

'På den baggrund er staten ikke involveret i den daglige drift, herunder indgåelsen og den efterfølgende håndtering af juridisk bindende kontrakter,' skriver finansministeren.

Blandt andet Venstre og Enhedslisten kalder på en løsning.

'Hvorfor tillader vi det her? Vi skal lukke helt for russisk gas og olie - og gøre alt hvad vi kan for at ramme Rusland hårdest muligt med sanktioner nu. Deres modbydelige invasion skal gøre ondt på dem,' skriver politisk ordfører Mai Villadsen (EL) på Twitter.

Tæsk til direktøren

CEO for Ørsted Mads Nipper på bliver på samme sociale medie hængt gevaldigt til tørre af sine følgere.

'Det er alt sammen rigtig fint, men du kunne også udvise bare én procent af samme mod som ukrainerne, og rent faktisk træffe det for dig ubelejlige, men for alle andre rigtige valg,' skriver eksempelvis komikeren Thomas Warberg.

Ekstra Bladet har søndag været i kontakt med både Finansministeriet og Ørsted. Ingen af de to parter har noget at tilføje på nuværende tidspunkt.