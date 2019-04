Abildgaard glad for baby-forbud

Det udløste stor polemik, da det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard tog sin lille datter med i Folketingssalen i midten af marts.

Onsdag er Folketingets Præsidium blevet enige om, at det ikke er tilladt at have børn med i Folketingssalen.

Mette Abildgaard selv er glad for, at Folketingets Præsidium nu har drøftet, hvorvidt børn i nødstilfælde må være kortvarigt i Folketingssalen.

Det oplyser hun i en mail til Ritzau.

'Jeg respekterer fuldt ud beslutningen om, at det fremadrettet ikke er tilladt, og jeg er glad for, at der er nu er kommet klare regler for alle,' lyder det fra Mette Abildgaard.

Hun havde taget sin lille datter med til en afstemning i salen, men inden den fandt sted, måtte datteren sendes ud.

Pia Kjærsgaard mente ikke, at en baby skulle være til stede i salen. Mette Abildgaard forklarer i sin mail, at hun tog sin baby med som et nødstilfælde.

'Det var med en forventning om, at det ikke ville være problem, da jeg tidligere har set kolleger gøre det præcis samme, uden at det har medført nogen former for problemer eller påtale,' skriver Mette Abildgaard i mailen.

Godt med retningslinjer

I 2014 havde Venstres Ellen Trane Nørby sin baby med i Folketingssalen, og det samme havde Liberal Alliances folketingsmedlem Laura Lindahl i 2016.

Også Laura Lindahl er tilfreds med, at der nu er klare retningslinjer for børn i Folketingssalen.

- Min holdning har hele tiden været, at børn ikke hører til i Folketingssalen, siger Laura Lindahl og uddyber:

- Personligt har jeg ikke noget imod, at det sker i nødstilfælde. Men jeg synes, det er rigtig fint, at Præsidiet er nået frem til nogle retningslinjer, så vi ikke skal diskutere det længere.

Med de nye retningslinjer forventer Laura Lindahl ikke, at der kommer flere lignende sager fremadrettet.

- Jeg er sikker på, at Folketinget kommer til at efterleve de nye retningslinjer, siger hun.

