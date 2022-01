Advarede i maj: Hørte ingenting

Misvisende tal for antallet af corona-indlagte har været et problem i månedsvis. Regeringen og Folketingets politikere har siden corona-epidemiens start håndteret tal ud fra SSI’s oversigt over indlagte.

På utallige pressemøder har der været henvist til tallene, men problemet var bare, at tallene dækkede over alle indlagte med coronavirus, så folk der havde helt andre diagnoser, men tilfældigvis også havde coronavirus, også blev talt med.

Først i starten af det nye år fandt SSI en halv løsning, hvor de reelle tal bliver offentliggjort hver torsdag. Her kom det frem, at 27 procent af de corona-indlagte i december havde en anden diagnose som hoveddiagnose.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan tallene er blevet kaldt misvisende og et barnagtigt svigt.

Måske en løsning?

Og nu viser et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, hvordan problemet måske allerede kunne være løst i maj.

21. maj fik Folketingets Epidemiudvalg, SSI og Sundhedsstyrelsen et brev fra postdoc-forsker Kristoffer Torbjørn Bæk og data scientist Kasper K. Christensen, hvor de italesætter problemet med de misvisende corona-tal. De havde sågar også en løsning på problemet, oplyser Kristoffer Torbjørn Bæk til Ekstra Bladet

- Formålet med brevet var at sikre os, at de relevante myndigheder og politikere var bevidste om og forstod problematikken. SSI var allerede inde på sondringen mellem 'indlagt med' og 'indlagt af' i deres rapport fra 23.oktober 2020, som vi også refererer til i brevet, og hvorfra vores løsningsforslag er inspireret.

Du kan se løsningsmodellen herunder:

- Men vi ville gerne være sikre på at alle modtagerne forstod problemet, og derfor ville det selvfølgelig have været rart at få bekræftet at det gjorde de, oplyser Kristoffer Torbjørn Bæk til Ekstra Bladet.

Fik aldrig svar

De fik dog aldrig noget svar. Kun en kvittering for, at de havde modtaget brevet fra SSI og Folketingets Epidemiudvalg.

- Vi sendte det ikke til bestemte personer i Epidemiudvalget, men benyttede så vidt jeg husker formularen på Folketingets hjemmeside. Vi fik ikke svar fra nogen - bortset fra modtagelseskvitteringer fra SSI, Folketinget og Lægeforeningen, lyder det fra .

Først syv måneder senere lykkedes det SSI at få lavet en model for et mere retvisende billede af antallet af coronaindlagte med hjælp fra regionerne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med SSI, der oplyser følgende:

'Brevet er tilsyneladende ikke kommet til SSI ad de rette kanaler og derfor ikke blevet besvaret, men SSI har svaret Folketinget på samme spørgsmål', skriver SSI i en skriftlig svar til Ekstra Bladet.

Derudover har vi henvendt os til Kirsten Normann (SF), der er formand for Epidemiudvalget for at høre, hvordan de modtog brevet. Vi har dog ikke fået svar. Det skal dog nævnes, at det var Stinus Lindgrev (RV), der var formand for udvalget, da brevet blev sendt via den officielle kontaktformular på Folketingets hjemmeside.

Kristoffer Torbjørn Bæk fik efterfølgende en kvittering for modtagelse af brevet, men hørte aldrig noget efterfølgende.

