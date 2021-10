Advaret om baby-forbud dagen før

Enhedslisten blev orienteret om reglerne for, hvem der må være i Folketingssalen, dagen før Pernille Skipper tog sin baby med

En dag før, Pernille Skipper tog sin baby med i Folketingssalen, blev det indskærpet over for Enhedslisten, at netop den manøvre var i strid med reglerne.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder, der var til stede på et møde i præsidiet 6. oktober, hvor også tingsekretærer deltog - heriblandt Enhedslistens tingsekretær, Christian Juhl.

- Det hørte jeg ikke noget om, siger Christian Juhl dog til Ekstra Bladet, selvom han var med til mødet i egenskab af, at han som tingsekretær kan lede møderne i salen, hvis formand eller næstformand ikke kan være til stede.

- Vi diskuterede det engang for nogle år siden i præsidiet, men jeg hørte ikke, at det blev præciseret for nylig, fortæller han.

- Henrik Dam sagde det på mødet 6. oktober, hvor du var til stede.

- Jeg har ikke hørt det, men han roste os derimod for, hvordan vi håndterede arbejdet i salen, fortæller han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev det specifikt diskuteret på præsidiets møde, 'hvem, der har adgang til gulvet' i Folketingssalen. Her er konklusionen, at det har medlemmer og ansatte i Folketinget samt ministre i regeringen. Og ingen andre.

Ville ikke smide Skipper ud

Senere ringer Christian Juhl tilbage. Han kan slet ikke se noget problem i episoden med Pernille Skipper og hendes baby i salen, der førte til, at Enhedslistens profil blev bedt om at forlade salen af Pia Kjærsgaard.

- Det er et folketing, som vi er i, ikke en loge, så vi skal have forståelse for folks situation, siger han.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, slog dog fast i går over for Ekstra Bladet, at 'babyer er meget velkomne på Christiansborg - undtagen i Folketingssalen'.

Enhedslistens mand i formandsstolen slår dog fast, at på trods af reglen ville han ikke reagere, hvis han sad i formandsstolen.

- Det er noget pjat. Hun stod ikke engang i selve salen, og hvis jeg havde siddet i stolen, havde jeg ikke grebet ind, siger Christian Juhl.

- Det er at overreagere, fortæller Enhedslistens tingsekretær.

- Henrik Dam mener, at det er helt efter bogen.

- Nå, nå, så er vi bare uenige om det. Der skal være plads til det, så længe det ikke forstyrrer, siger Christian Juhl.

Og vagter, og, og

- Men der er jo en regel om, hvem der må være i Folketingssalen.

- Der er nogle, der mener, at reglerne skal tolkes sådan her, men vi har ikke skrevet regler ned om børn i salen.

- Et flertal i præsidiet vedtog i april 2019, at man holdt fast i, at det kun er folketingsmedlemmer, ministre og ansatte, som har adgang til salen.

- Ja, og vagter, og, og. Sådan kan vi blive ved, fordi vi har temmelig mange stående i grebningen, siger Christian Juhl.

- Det er overdrevent og urimeligt, at man går så hårdt til værks, fortæller han.

Reglen blev indført på baggrund af en lignende sag fra 2019. Her var det de konservatives Mette Abildgaard og hendes baby, som Pia Kjærsgaard smed ud af Folketingssalen.

Pernille Skipper deltog selv aktivt i debatten i marts 2019.

Øjeblikket hvor en betjent fra Folketinget - på vegne af Pia Kjærsgaard - beder Pernille Skipper forlade salen med sin baby. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Gentagne gange

Ekstra Bladet har talt med Pia Kjærsgaard, som oplyser, at flere folketingsmedlemmer har rejst over for præsidiet, at Pernille Skipper 'gentagne gange' har medbragt sin baby i Folketingssalen.

Ekstra Bladet har spurgt Pernille Skipper, om hun vidste, at hun ikke måtte tage sin baby med salen. Men Enhedslistens profil er ikke vendt tilbage.

På Twitter gør hun det klart, at hun ikke har meget tilovers for beslutningen om at smide hende ud af Folketingssalen.

'Folketingssalen åbner oktober 2021, og en stille, sovende baby ude i kanten af Folketingssalen er simpelthen Pia Kjærsgaards store hovedpine. Tænk at hun gider, jeg gør ikke. Men hvis nogen vil høre til Enhedslistens social- eller ligestillingspolitik, kan I bare ringe,' skriver Pernille Skipper.

