Advarsel til Dan J: - Du kan ikke gå på vandet

Dan Jørgensen (S), klimaminister, forsøger at tromle sit parlamentariske grundlag i sagen om danskernes skrald.

Men han skal ikke komme for godt i gang, advarer Enhedslisten og SF nu.

- Jeg vil gerne advare Dan Jørgensen imod at tro, at han kan gå på vandet og bare trumfe det her igennem uden at dokumentere klimaeffekterne og uden at høre på andre alternative modeller, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Baggrunden er, som Ekstra Bladet har afdækket, at Dan Jørgensen ønsker at bryde kommunernes skraldemonopol under klimaforhandlingerne. Finder regeringen opbakning til sit aftaleudkast, betyder det, at private aktører kan komme ind på det danske skraldemarked.

En række socialdemokratiske borgmestre frygter, det vil betyde dyrere regning til borgerne, smæk til kommunekasserne og privatisering af dét, de anser som kritisk infrastruktur.

- Pernille Skipper, er det her ligefrem blevet et kabinetssprøgsmål for Enhedslisten?

- Hvad konsekvenserne bliver, kan vi ikke vide endnu. Men det kan blive en alvorlig sag for klimaministeren, siger hun.

Bekymret, bekymret, bekymret

Regeringens andet rødgrønne støtteparti, SF, er heller ikke begejstrede for udsigten til en øget privatisering. SF's klimaordfører, Signe Munk, siger:

- Jeg er bekymret for, at man med regeringens model kan ende med at få lukket de store, moderne forbrændingsanlæg og stå tilbage med de gamle.

- Jeg er bekymret for, at der ikke er styr på eksport og import af affald.

- Jeg er bekymret for, om vi får den nedgang i forbrændingskapaciteten, som klimaet har brug for, siger hun.

- Betyder alt dette, at regeringen får svært ved at få SF med i en aftale?

- Det er nogle bekymringer, som vi bringer ind i forhandlingerne, og det har vi brug for at få regeringens svar på. Det er det, vi konkret sidder med ved forhandlingsbordet. Så det er op til regeringen at hjælpe til med det.

- Jeg har fortsat disse bekymringer, fordi de ikke er blevet imødegået tilfredsstillende. Det er stadigvæk nogle ret grundlæggende bekymringer, siger Signe Munk.

Mangler grøn effekt

Enhedslistens største bekymring er, at udbuddet måske slet ikke har nogen positiv effekt på klimaet.

- Kan et udbud ikke få nogle dygtige udlændinge på banen, som kunne hjælpe os til at håndtere vores skrald bedre?

- Det lytter vi gerne til. Men det store problem er lige nu, at vi ikke har nogen dokumentation for en positiv klimaeffekt af regeringens model, siger Pernille Skipper.

- Vi har et kæmpe problem med import af affald. Der bliver brændt for meget. At sende det i udbud og lade private aktører komme ind over, vil ikke give os en garanti imod, at der bliver importeret mere skrald. Tværtimod vil der være et stort incitament for, at vi øger importen, fordi der vil være penge at tjene for nogle private aktører.

- Det har vi ikke fået et eneste godt svar på fra Dan Jørgensen endnu. Får vi grundig dokumentation for, at det vil føre til reduktioner af CO2-klimagasser.

- Så hvis Dan Jørgensen kan påvise grønne effekter af udbuddet, så går Enhedslisten alligevel med i en aftale?

- Hvis vi kan få dokumentation, hegn omkring og garantier, så diskuterer vi det selvfølgelig gerne. Problemet er, at det er der ikke. Der er ikke engang en sandsynliggørelse af det, lyder det fra Pernille Skipper.

Kold Dan

Ekstra Bladet har anmodet Dan Jørgensen om en kommentar til den pressede parlamentariske situation med to utilfredse støttepartier, men han er endnu ikke vendt retur.

Over for DR fastholder han blot, at kommunerne ikke løser skraldeopgaven godt nok i dag.

- Det er åbenlyst, at det ikke fungerer nu. Vi importerer rigtig meget affald, fordi det er en god forretning i nogle kommuner. Det går ikke, og det bliver vi nødt til at stoppe.

- Vi skal selvfølgelig gøre det på en smart måde, og det handler ikke om, at vi skal tvangsprivatisere noget som helst. Det handler om, at kommunerne skal konkurrere, så det er dem, der er mest effektive og bedst for klimaet, der får lov til at blive, siger Dan Jørgensen.

