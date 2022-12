Advarselsmail var udtryk for stor 'frustration'

Anders Vistisen siger nu, at de bekymringer, han havde om Morten Messerschmidt, ikke viste sig at holde stik

Anders Vistisen var frustreret over situationen i Dansk Folkeparti og i EU, og det var en af årsagerne til, at han sendte en advarsel til partitoppen.

I mailen fra 2017, som han sendte til daværende pressechef Søren Søndergaard, skrev han, at han var bekymret over Morten Messerschmidts forklaringer til Kåre Pihlmann, der var hyret af partiet til at undersøge Dansk Folkepartis ansvar i Meld-sagen. Forklaringer, som Vistisen i mailen siger 'virker i bedste fald påvirket af efterrationaliseringer, i værste fald ansvarsforflygtigelse'.

I retten forklarede Anders Vistisen, at mailen skal ses i lyset af frustrationerne, og han kalder selv mailen for en 'mellemregning', fordi han allerede dengang indgav præciseringer til Pihlmanns undersøgelse.

I en bemærkning får han også indført, at der er tale om en mail, som først blev fundet relevant, efter der havde været et formandsskifte i Dansk Folkeparti, og senere i afhøringen siger Anders Vistisen, at der i partiet var en stemning af, at netop Kristian Thulesen Dahl lå inde med noget, og at man derfor ikke skulle udfordre hans post som formand for Dansk Folkeparti.

Efter Anders Vistisen sendte mailen til Søren Søndergaard gik han selv til Kåre Pihlmann, fortæller han i retten, for at komme med berigtigelser til rapporten.

Anders Vistisen var blandt vidnerne, der fredag blev afhørt i Retten på Frederiksberg i genbehandlingen af straffesagen mod Morten Messerschmidt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Instruks fra Morten

En stor del af Meld-sagen drejer sig om, hvad programmet faktisk var på partiets sommergruppemøde i 2015, hvor nogle mener, at der blev afholdt en EU-konference, mens andre mener, at det var et almindeligt sommergruppemøde.

Og netop programmet for sommergruppemødet er også nævnt i advarselsmailen, der blev vist frem i retten.

'Søren Peter har fx umotiveret fortalt mig, at programmerne til sommergruppemøderne er udfærdiget af ham under den klare instruks fra Morten, at sagen skulle gå i orden (det skulle godkendes, at pengene kunne anvendes i forbindelse med sommergruppemøderne). Ligesom forløbet omkring tilskudsansøgningerne og f.eks. mediekurset i Kbh. ikke stemmer overens med det indtryk, jeg havde af processen,' lød det blandt andet i mailen fra Vistisen til Søren Søndergaard.

I retten fortæller Vistisen, at han ikke erindrer, at Søren Peter Jensen, der er Morten Messerschmidts tidligere assistent og medtiltalt i sagen, brugte udtrykket 'klar instruks', ligesom han heller ikke kan afvise, at det er hans egen stramning af samtalen mellem de to.

'Træls jo'

Mailkorrespondancen fra 2017 er ny i sagen og fremgik ikke, da straffesagen blev behandlet første gang sidste år. Det er Kristian Thulesen Dahl, som i korrespondancen modtog en orientering fra Søren Søndergaard, der har indleveret mailkorrespondancen til politiet, efter han trådte af som formand for Dansk Folkeparti.

Søren Søndergaard blev også afhørt i retten fredag, hvor han blev foreholdt mailkorrespondancen.

Efter Anders Vistisen sendte mailen til Søren Søndergaard, svarede den tidligere pressechef ham.

'Interessant. Og træls jo,' lød det blandt andet i svaret, hvor han også spurgte Anders Vistisen, om han selv ville kontakte Kåre Pihlmann.

Besynderligt

Herefter orienterede han den daværende formand for DF, Kristian Thulesen Dahl, hvor han i en længere mail skriver, at sagen og de 'indbyrdes elendigheder' mellem Jørn Dohrmann (tidl. MEP for DF), Anders Vistisen og Morten Messerschmidt var ved at gå ham 'alvorligt på og truer DF på flere måder, end jeg kan overse'.

'Med Anders’ mail til mig i dag, nederst, lægger han en bombe under værdien af Pihlmanns rapport. Hans bekymringer er muligvis reelle, men det er saboterende for arbejdet, at han ikke bare har spyttet ud, senest i onsdags-torsdags, da Pihlmann opfordrede os til at bidrage, hvis vi havde mere, inden han forfattede sine konklusioner,' skrev Søndergaard desuden til Thulesen Dahl.

I retten fredag fortalte Søren Søndergaard, at han var meget optaget af, at rapporten var så præcis som mulig, men han husker ikke korrespondancen, som han altså gik til den daværende DF-formand med.

- Hvor besynderligt det end lyder, så kan jeg ikke huske den mail. Men når jeg ser den, kan jeg godt genføle den frustration, jeg havde i den periode, forklarede Søren Søndergaard under afhøringen.

Søren Søndergaard fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke betragter sine mails som 'en bombe' under sagen

Millioner af mails

Ekstra Bladet fangede efter endt afhøring Søren Søndergaard, der ikke var meget for at udtale sig.

- Hvad tænker du om de her mails?

- Jeg har sagt, hvad jeg ville sige inde i retten, så jeg har ikke mere at tilføje.

- Hvad tænker du, når du genlæser dem nu her?

- Jamen ved du hvad, jeg arbejdede i 15 år for Dansk Folkeparti, og jeg har fået og sendt millioner af mails. Dem her kan jeg ikke huske. Og jeg synes, det var fint at se dem igen.

- Du kaldte det en bombe i den her mail. Er det også sådan, du også betragter det i den sag, du sidder i nu?

- Nej. Nej. Det gør jeg ikke. Nej. Tak for i dag.