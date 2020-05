Advarsler mod nedlukning forsvandt fra rapport

Klare sundhedsfaglige advarsler om, at en samfunds-nedlukning kan gøre mere skade end gavn, blev pillet ud af en risikovurdering fra Sundhedsstyrelsen kort før offentliggørelsen.

Det viser et udkast til risikovurderingen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Rapporten er helt central.

Den udkom dagen før, at statsminister Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned, og den kom således til at fungere som en trædesten for hendes historiske pressemøde 11. marts.

I udkastet fremhæves det blandt andet, at der mangler dokumentation for effekten af en nedlukning af dele af samfundet. Og at det unødigt kan øge usikkerheden i befolkningen.

Men ingen forbehold - ikke en eneste sætning - er med i den endelige version, som blev lagt ud til danskerne.

Og det undrer Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Det er påfaldende, at det er pillet ud, fordi det er jo noget af det mere kritiske. Jeg har svært ved at se, hvad det gode sundhedsfaglige argument er for, at de ikke skal med, siger hun.

Forsvandt på 48 timer

Advarslernes forsvindingsnummer gik lynhurtigt:

Udkastet blev delt mellem Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen 3. marts. Her var advarslerne stadig med.

Den endelige version af risikovurderingen blev ganske vist først udgivet 10. marts, men det fremgår af rapporten, at den er lavet fem dage forinden.

Det efterlader et vindue på blot 48 timer til, at myndighederne skulle have fået ny viden om nedlukningens effekt, hvis dét skulle være årsagen til, at advarslerne gled ud.

I udkastet står der blandt andet sådan her om store indgreb såsom at aflyse store arrangementer, begrænse offentlige transport og mindske fremmødet på arbejdspladser og uddannelser.

'Der er generelt ikke god dokumentation for den smitteforebyggende effekt ved disse tiltag.'

Øget usikkerhed

Det understreges også, at en nedlukning 'i sig selv kan være med til at øge befolkningens usikkerhed og give indtryk af større risiko, end der er reelt'.

Også økonomien omtales:

'Tiltag som begrænsning af forsamlinger samt lukning af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og trafikforbindelser kan have betydelige negative samfundsmæssige og økonomiske effekter.'

Mail afslører: Brostrøm advarede om skadelige konsekvenser ved at lukke Danmark

Herefter står der i risikovurderingen, at de omfattende tiltag kan gøre mere skade end gavn.

'Da der kan være et ufordelagtigt forhold mellem skadelige og gavnlige effekter, vil der derfor være en høj tærskel for at Sundhedsstyrelsen vil anbefale omfattende tiltag som anført, men udvalgte dele kan have sin plads, særligt ift. at forsinke og formindske epidemiens top.'

Burde ikke være fjernet

Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith mener, at advarslerne burde have fremgået af risikovurderingen.

- Det mener jeg helt bestemt. Også fordi statsministeren har brugt de her udtryk med, at vi ikke kan vente på evidensen, siger hun og peger også på, at det er sundhedsmyndighedernes opgave at lægge alt åbent frem - både det, der taler for og imod en så omfattende beslutning om at lukke Danmark ned.

Mette F. skifter forklaring om nedlukning

Hun kan ikke komme i tanke om gode grunde til, at Sundhedsstyrelsen selv skulle have valgt at tage sætningerne ud i den endelige version:

- Det har jeg svært ved at se. For jeg synes egentlig, at det gør vurderingen mere troværdig, at man har det gode med, og at der også er nogle spekulationer, som man bare ikke sundhedsfagligt kan støtte op. Jeg har svært ved at se, hvad det gode sundhedsfaglige argument er for, at de ikke skal med, siger Else Smith.

Nej tak herfra

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvem, hvornår og hvorfor sætningerne blev fjernet fra risikovurderingen.

- Arbejdet med at udforme de jævnlige statusrapporter er en proces, hvor flere medarbejdere i både SST og SSI kommer med bidrag. I den proces vil der foreligge flere udkast, før formuleringen af den endelige tekst ligger klar til offentliggørelse.

Statens Serum Institut er også blevet bedt om en kommentar, men presseafdelingen har besvaret Ekstra Bladets henvendelse med 'det bliver et nej tak herfra'.

Relevant information

Jakob Kjellberg, professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), mener, at det er vigtigt at finde ud af, hvorfor sætningerne er fjernet - og af hvem.

Han kalder det 'relevante informationer', at der ifølge styrelsen manglede evidens for, at de omfattende tiltag ville virke, og han efterlyser svar på, hvorfor de blev fjernet.

- Hvis man har lavet en faglig vurdering af, at man ikke vil gå ind i en diskussion af evidens og relevans, så kan det være fair and square. Men det er problematisk, hvis det er nogen, der har været inde og blande sig. Det kan vi ikke sige på baggrund af det her, så kernespørgsmålet til Sundhedsstyrelsen er: Fik de det med, som de synes var relevant, siger Jakob Kjellberg.

Ministerium: 'Helt normalt'

Der er intet usædvanligt i, at klare advarsler mod nedlukning blev til ingen advarsler på 48 timer.

Det understreger Sundheds- og Ældreministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

'Det er normal proces, at notater inden offentliggørelse sendes rundt mellem myndigheder til kvalificering,' hedder det.

Og i forhold til risikovurderingen, skriver ministeriet videre:

'Den løbende dialog i forhold til notatet skal også ses i lyset af den hastige udvikling i smittetallet, der steg drastisk i de dage.'