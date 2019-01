Advokat bag omstridt Blackstone-handel beskyldes for dobbeltrolle

Kort før salget af tre ejendomme på Frederiksberg til kapitalfonden Blackstone forlod en advokat bestyrelsen for i stedet at blive rådgiver i salget. Han beskyldes for dobbeltrolle, men afviser selv anklagen

Advokaten bag Frederiksberg Boligfonds salg af tre ejendomme til den udenlandske kapitalfond Blackstone bliver nu beskyldt for dobbeltrolle.

Bestyrelsesmedlemmet Henrik Oehlenschlæger stoppede i fonden 1. juni 2018, umiddelbart før salget af ejendommene til Blackstone gik i gang.

Efterfølgende blev han hyret af fonden som rådgiver i salget.

Det fremgår af købsaftalen mellem Frederiksberg Boligfond og Blackstone.

Anklages for dobbeltrolle

Det mener Jan Hansen, direktør i Andelsboligernes Fællesrepræsentation (ABF), giver anledning til at tale om en uhensigtsmæssig dobbeltrolle.

- Det er klart, at hvis han har siddet med i nogle beslutninger i bestyrelsen om salget, og han så efterfølgende får økonomiske fordele som advokat, så kan man spørge sig selv, om han har ageret loyalt som bestyrelsesmedlem, siger Jan Hansen til Ekstra Bladet.

Jan Hansen vil først vurdere sagen nærmere, før han vil klage over advokaten ved Advokatnævnet.

Henrik Oehlenschlæger var i en kort periode fra 2013 formand for Frederiksberg Boligfond. Han blev genvalgt til bestyrelsen i 2017, og stoppede dermed to år før hans bestyrelsespost udløb.

Også i de tre ejendomme, Peter Bangs Hus, Svalegården og Den Sønderjyske By, studser beboerne over personsammenfaldet.

Beboerformanden, Søren Berg, synes, det virker 'giftigt', at fonden hyrer deres tidligere bestyrelsesmedlem og ikke en uvildig advokat udefra.

- Jeg undrer mig over, at et bestyrelsesmedlem, der sad i bestyrelsen som advokat, pludselig skulle ansættes til at rådgive i salget. Det, mener jeg, er dårlig advokatskik, for han har haft indsigt i fondens almindelige arbejde, og så kan han ikke være uvildig, siger Søren Berg.

Indspist kommune

Sagen giver et billede af en indspist kommune, mener direktør i Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden Claus Højte.

- Det viser sig igen og igen på Frederiksberg, at hvis du vil have en bolig eller et job, så skal du være konservativ. Nu ansætter fonden så en advokat fra bestyrelsen til at rådgive dem i salget. Det bliver næsten ikke mere indspist og fordækt, siger han.

Han peger på, at formanden for Frederiksberg Boligfond, Flemming Brank, samtidig sidder i kommunalbestyrelsen for de konservative.

- Formanden for fonden mener ikke, at det er et problem, at Blackstone køber ejendommen. Det viser en meget entydig politisk holdning til tingene i fonden, siger han.

Henrik Oehlenschlæger afviser en kasketforvirring, men har ikke yderligere kommentarer over for Ekstra Bladet. Til EjendomsWatch skriver han, at der ikke skulle være noget fordækt i, at han blev hyret ind som rådgiver.

'Når jeg trådte ud af bestyrelsen, før min periode udløb, hang det sammen med, at jeg allerede i 2017 efter seks år i bestyrelsen havde et ønske om at udtræde, men at jeg efterkom et ønske om at afvente, at der blev fundet en afløser, hvilket der så blev til maj 2018', skriver han i mailen.

Ekstra Bladet har før skrevet om vennetjenester i Frederiksberg Boligfond. Tilbage i 2013 kom det frem, at de Konservatives daværende formand Lars Barfoed havde sprunget ventelisten over og fået en af fondens store lejligheder stillet til rådighed.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frederiksberg Boligfonds formand, Flemming Brank.

Omstridt salg

Salget af de tre ejendomme til den udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone har fået stor opmærksomhed.

Efter at Frederiksberg Kommune godkendte salget, dukkede et skøde fra 1932 op. Her står der, at kommunen og lejerne har forkøbsret til ejendommene ved et salg. Desuden skulle prisen være den samme, som da kommunen solgte ejendommene, hvilket dengang var 15,8 millioner - altså en brøkdel af Blackstone, der har betalt knap en milliard kroner for de 428 lejligheder.

Frederiksberg Kommune har i en aftale med Frederiksberg Boligfond frasagt sig forkøbsretten, mod at de fik en anvisningsret til 25 procent af lejlighederne under 80 kvadratmeter. I samme forbindelse frasagde de lejerne deres forkøbsret.

Frederiksberg Kommunes borgmester, Jørgen Glenthøj (K), har tirsdag, i forbindelse med en orientering fra to uvildige advokater, slået fast, at kommunen og lejerne ikke har haft en forkøbsret til ejendommene. Ifølge pressemeddelelsen har kommunen dermed ikke kunnet frasige en eventuel forkøbsret til lejerne, som de er blevet beskyldt for.

Beboerne i Den Sønderjyske By har dog tænkt sig at fortsætte deres planlagte stævning af fonden med deres egen advokat. Det siger beboerformanden, Søren Berg.

- Kommunens redegørelse kommer ikke bag på os. Vi fortsætter vores sag, da vi mener, at de kun har kradset i overfladen, siger han.

Søren Berg tror fortsat på, at lejerne kan vinde sagen om forkøbsretten.

