Advokat kalder forslag om udvisningsstramning for sort tale

Regeringen lægger med et nyt forslag op til, at Danmark udviser flere kriminelle udlændinge. Men det kan ikke lade sig gøre inden for konventionerne.

Det mener advokat og dr.jur. Jonas Christoffersen. Han har blandt andet som tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder beskæftiget sig med emnet.

- De danske domstole går helt til kanten af, hvad man kan efter menneskerettighedskonventionen. Jeg kan ikke se, at der er nogen plads til opstramninger i forhold til den praksis, der er nu, siger han.

Han opfordrer regeringen til at finde 'bare tre eksempler' på, at de øverste danske domstole har været for milde de seneste tre år.

- Så vil jeg gerne se dem, siger han.

Regeringens forslag lyder, at en udlænding som udgangspunkt altid udvises, hvis vedkommende bliver idømt en ubetinget fængselsstraf.

Annonce:

Den foreslåede stramning på området kræver, at den nuværende ordning afskaffes.

Den indebærer, at jo længere tid en udlænding har opholdt sig i landet, desto grovere kriminalitet skal der til, før det fører til udvisning.

Ifølge forslaget er det kun, hvis udvisning med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at det skal undlades.

- Med de nye regler lægges der op til, at varigheden af en udlændings ophold i Danmark og straffens længde ikke som i dag skal kunne hindre adgangen til udvisning, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Men ifølge Jonas Christoffersen har 'domstolene virkelig strammet op' på området de seneste år.

Danmark kan i hans øjne ikke blot stoppe med at tage hensyn til varigheden af opholdet og straffens længde, hvis man fortsat vil respektere konventionerne.

Annonce:

- Det er sort tale. Det giver ingen mening, medmindre man har tænkt sig, at det skal være et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger Jonas Christoffersen.

- De to væsentligste parametre er kriminaliteten og tilknytningen, hvor opholdets varighed er et meget, meget vigtigt parameter.