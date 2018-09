Advokat raser over V-profil: - Han har optrådt skændigt og skammeligt

Politiforbundets advokat Torben Koch er faret i flint over Marcus Knuth (V), der har klaget over en kvindelig betjent, som krammede en grædende niqabklædt kvinde. Det er skammeligt, mener Torben Koch

Politiforbundets advokat, Torben Koch, er forarget over, at Venstres folketingsmedlem Marcus Knuth har klaget over den kvindelige betjent, der krammede en niqab-bærende kvinde i august måned.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker nu officielt sagen i myndighedens afdeling i Aarhus for sager om strafbare forhold og forsømmelser i politiet.

Det fortæller Radio24syv.

- Det forarger mig, at et forholdsvis højt profileret medlem fra et regeringsbærende parti i Folketinget kan drømme om at klage over, at en betjent – under en lovlig demonstration, hvor man lovligt kunne bære niqab – passer sit arbejde på den ypperste måde ved at trøste en kvinde, der er ved at gå i opløsning. Hun er dialogbetjent. Hendes opgave er at sikre, at spændte situationer ikke udvikler sig, siger Torben Koch til Radio24syv.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er gået ind i sagen, efter at den tidligere udlændingeordfører Marcus Knuth og organisationen 'Stop Islamiseringen af Danmark' har klaget over betjentens opførsel til Københavns Politi.

Torben Koch hæfter sig især ved, at det er et folketingsmedlem, der har klaget over den kvindelige betjent. Han mener, at Venstremanden fortjener en reprimande.

- Betjenten har optrådt meget værdigt. Det har Marcus Knuth ikke. Han har optrådt skændigt og skammeligt, og jeg mener, at statsministeren skulle bede sin ordfører opføre sig ordentligt, siger advokaten til radiokanalen.

Marcus Knuth har klaget over den kvindelig betjent, fordi han mener, at betjenten har udvist en upassende opførsel. Ifølge Venstre-manden 'skævvrider' Torben Koch debatten, ved at inddrage Knuths status som folketingsmedlem. Det siger Marcus Knuth til Ekstra Bladet.

- Jeg mener, at Torben Koch skævvrider debatten fuldstændig ved at få det til at se ud som om, at det gør en forskel, at jeg sidder i Folketinget. Jeg har tidligere klaget over en af de såkaldte romalejre. Det gjorde jeg jo også, da jeg sad i Folketinget.

- Uagtet om det er en journalist fra Ekstra Bladet, en TV-vært, en landsholdsspiller eller et medlem af Folketinget, så er vi alle lige borgere i politiets øjne. Det, at jeg klager over noget, vægter de jo præcis ligesom alle andre, og jeg ved, der er andre, der har klaget over det her. Det gør ingen forskel om jeg er klage nummer syv eller seks, siger Marcus Knuth.

Han tilføjer, at han ville have klaget over episoden mellem betjenten og kvinden i niqab under alle omstændigheder.

Fint foto

Politiforbundets formand Claus Oxfeldt har tidligere udtalt, at krammet mellem de to kvinder, er et eksempel på, at dansk politi er i øjenhøjde med befolkningen.

- Jeg synes, at det er et fint foto, der viser et menneske bag uniformen. Det tydeliggør, at vi som betjente sagtens kan trøste og drage omsorg for mennesker. Og så viser det en anden vigtig ting. Nemlig at befolkningen har tillid til politiet og tør betro sig til en betjent, sagde Claus Oxfeldt til DR i august.