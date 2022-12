Advokat til modangreb: Hvorfor går hun fri?

Morten Messerschmidt og hans tidligere medarbejder kræver frifindelse i sagen om EU-svig og dokumentfalsk. At omstridt DF-chef slap for tiltale for dokumentfalsk, vækker undren i retten

Hvorfor skal min klient straffes for dokumentfalsk, når Dansk Folkepartis tidligere administrationschef, Jeanie Nørhave, går fri?

Sådan lød det tirsdag eftermiddag fra advokat Andro Vrlic under det sidste retsmøde i Meld- og Feld-sagen før domsafsigelsen 21. december.

Forsvarsadvokaten repræsenterer Morten Messerschmidts mangeårige assistent Søren Peter Jensen, som er tiltalt for dokumentfalsk i sagen, der kører ved i Retten på Frederiksberg.

EU-assistenten er sammen med DF-formanden tiltalt for at have lavet en falsk kontrakt, hvor Jeanie Nørhave underskrev sig som chef på Color Hotel i Skagen, mens Messerschmidt underskrev sig som Meld-formand.

Tidligere på dagen havde anklagemyndigheden krævet betinget fængselsstraf til både DF-formand, Morten Messerschmidt og den tidligere EU-assistent. Førstnævnte for EU-svig og dokumentfalsk, mens den tidligere EU-medarbejder kun er tiltalt for dokumentfalsk.

Regler med elastik

Begge kræver frifindelse. Messerschmidts forsvarsadvokat, Peter Schradieck, fremhævede i sin procedure, at der var meget uklare regler for EU-støtte til tvær-europæiske partier som Meld, hvor Messerschmidt var formand.

Samtidig var Messerschmidt ifølge sin advokat overbevist om, at alt foregik efter bogen, da Meld fik knap 100.000 kroner i støtte til en EU-konference midt under Dansk Folkepartis sommergruppemøde 4.-5. august i Skagen i 2015.

- Der er så meget elastik i fortolkningen af de her (støtte-)regler, at jeg gør gældende, at der ikke er sket nogen uberettiget udbetaling, fastslog han. Samtidig understregede advokat Peter Schradieck altså, at DF-formanden har handlet i god tro, fordi der også i 2014 var givet støtte til en EU-konference under DF's sommergruppemøde.

Den falske hotelkontrakt tillægger Peter Schradieck ikke nogen betydning, da den efter hans opfattelse slet ikke var nødvendig for at opnå EU-støtte til Meld-konferencen i Skagen.

Var stik-i-rend-dreng

- Det er en misforståelse. Man er kommet til at udforme kontrakten forkert ved at sætte hotellet og Jeanie Nørhave ind. Men det er ikke for at begå svig. Det er ikke noget krav – uanset hvad anklageren påstår – at der skal være en kontrakt, lød det. Derefter blev Peter Schradieck afløst af sin kollega advokat Andro Vrlic.

- Anklagemyndigheden har ikke bevist, at min klient havde et kriminelt forsæt. Han var stik-i-rend-dreng. Dokumentet blev underskrevet af Melds formand ... Mr. EU i Danmark ... min klients overordnede Messerschmidt. Og af Jeanie Nørhave, som havde en tung chefpost i DF.

- Det hænger ikke sammen. Min klient nederst i hierarkiet skal straffes, mens Jeanie Nørhave som skrev under, skal gå fri, lød det undrende fra Andro Vrlic. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

- Min klient var bare sekretær. Han skulle ikke forholde sig til om arrangementet var støtte-berettiget eller ej. Min klient måtte gå ud fra, at det var godkendt af de to, som havde skrevet under. Derfor skal han frifindes, lød det fra advokat Andro Vrlic. Han undrede sig altså højlydt over, at Jeanie Nørhave - der før karrieren i DF arbejdede 30 år i politiet - slap for tiltale.

Jeanie Nørhave har været sigtet, men der blev ikke rejst tiltale - og i stedet har hun vidnet i sagen.

Manden med det gyldne håndtryk

I helt særlig grad er en bestemt person igen og igen blevet nævnt under retsmøderne. Det er Melds tidligere generalsekretær Juan Manuel Ghersinich, der fremhæves som særlig kyndig i EU's støtteregler.

Men det var faktisk et 'eksorbitant og ødselt' gyldent håndtryk til netop Ghersinich, som fik EU's finansielle kontrolorgan DG Finance til at interessere sig for uregelmæssigheder i Meld og Feld.

