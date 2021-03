Advokater om penibel sag: Skal efterforskes af politiet

Fredericia Kommune bør bede politiet om at efterforske forholdet mellem tidligere borgmester, Jacob Bjerregaard (S), og den hjemsendte kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe.

Det fastslår advokatfirmaet Horten, der siden december sidste år har kulegravet kommunens forvaltning af en række sager, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet erfarer, at advokaterne i forbindelse med undersøgelsen har modtaget oplysninger om rygter og oplevelser angående borgmesteren og kommunaldirektøren.

Samme oplysninger var tilgået kommunens ledelse, men de kom først sent videre til kommunens økonomi-udvalg. Formålet med orientering af økonomi-udvalget var at afgøre spørgsmålet om mulig inhabiliet.

Jacob Bjerregaard og kommunaldirektøren var - ifølge advokaterne - med til at lukke ned for orientering af økonomi-udvalget, erfarer Ekstra Bladet.

Parret afviser

Både borgmesteren og kommunaldirektøren har afvist overfor advokaterne, at de skulle have haft et forhold, som kunne gøre dem inhabile.

Men ikke desto mindre burde de to have orienteret økonomiudvalget om flere henvendelser - angiveligt fra ansatte og pressen - der gik på, at de skulle have en upassende relation.

Parret besluttede dog at skjule oplysningerne for byrådets økonomiudvalg - og det skabte i sig selv en situation, hvor de begge var inhabile. Derfor gjorde de to topfigurer sig - ifølge advokaterne - skyld i pligtforsømmelse.

Afsløring: Flere klager over skandaleborgmesters upassende adfærd

Hvis borgmester og kommunaldirektør har haft en privat, inhabilitets-skabende relation vil konsekvenserne være meget alvorlige - og det er kommunen nødt til at reagere på, mener advokaterne.

Derfor anbefaler Horten-advokaterne, at byrådet bør bede politiet om at indlede en efterforskning for at vurdere, om der skal rejses en straffesag.

Ekstra Bladet skrev i går, at flere ansatte havde klaget over borgmesterens og kommunaldirektørens adfærd, som gav oplevelser af et upassende forhold, som påvirkede parrets habilitet.

I den forbindelse har Ekstra Bladet forelagt oplysningerne for både Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe, men de har ikke reageret på henvendelsen.