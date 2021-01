Advokater: 'Rimelig formodning' om Støjberg-dom

Der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og med 'en rimelig formodning' kan en tiltale føre til en dom mod Venstre-politikeren.

Sådan lyder vurderingen fra to uvildige advokater, som har gennemgået delberetningen fra den såkaldte Instrukskommission.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Konkret lyder det - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - fra advokaterne:

'Samlet set er det vores vurdering, at der på baggrund af Beretningen er grundlag for at rejse tiltale mod tidligere minister Inger Støjberg for Rigsretten vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration (...), og at der er en rimelig formodning om, at Rigsretten, hvis Instrukskommissionens bevisvurderinger ikke ændres, eller nye afgørende beviser fremkommer, vil finde, at der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed, hvorved tiltalen kan føre til domfældelsen.'

Bl.a. sagen her fik allerede inden nytår Venstres ledelse til at bede Inger Støjberg om at gå af som næstformand i partiet.

Advokaternes vurdering er blevet fremlagt på et møde onsdag formiddag i et underudvalg under Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

De to advokater, der står bag vurderingen, er Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Op til politisk flertal

Konkret har opdraget til advokaterne lydt på, at de skulle yde juridisk bistand til en vurdering af, om der - på baggrund af Instrukskommissionens beretning - er grundlag for, at der rejses tiltale 'med forventning om domfældelse' mod Støjberg.

Advokaterne blev udpeget til opgaven kort før jul og er altså nu klar med deres vurdering.

Det er nu op til Folketingets partier, om der skal rejses en rigsretssag mod Støjberg. Dette kræver således et flertal på Christiansborg.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016

at Støjberg har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen. Vis mere Luk