Advokater skal i sving: Støjberg rykker tættere på rigsretssag

Der er blevet taget endnu et skridt i retning mod en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg (V).

Det står klart, efter at et udvalg i Folketinget i dag har drøftet sagen.

Udvalget er kommet frem til, at en uvildig advokatvurdering, som skal se på en eventuel rigsretssag mod Støjberg i sagen om adskillelse af asylpar, skal være klar i begyndelsen af januar.

Ifølge udvalget skal der udpeges to advokater til opgaven.

Disse skal 'yde juridisk bistand til udvalget til brug for dettes (udvalgets, red.) vurdering af, om der jf. Instrukskommissionens beretning er grundlag for at indstille over for Folketinget, at der rejses tiltale med forventning om domfældelse imod tidligere minister Inger Støjberg (V) for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven', lyder det i opdraget til advokaterne.

- Jeg er ret sikker på, at det ender med en rigsretssag, konstaterer Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, efter dagens møde.

Hård kritik

Den såkaldte Instrukskommission afleverede mandag sin delberetning. Her blev der rejst en hård kritik af Inger Støjberg. Det konkluderes blandt andet, at Støjbergs instruks om at adskille samtlige asylbar, hvor den ene part var mindreårig, var klart ulovlig

Desuden peger kommissionen på, at Støjberg har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen.

Det er på den baggrund, at advokaterne nu skal komme med deres vurdering.

De radikale mener allerede nu, at der er grundlag for en rigsretssag mod Støjberg.

- Når Radikale Venstre læser delberetningen, føler vi os godt klædt på, lyder det fra partiets retsordfører, Kristian Hegaard.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016

at Støjberg har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen.