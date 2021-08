Advokatråd: Likes sår tvivl om Messerschmidt-dommers habilitet

Retsformand Søren Holm Seerup gik for langt med sin Facebook-aktivitet i den såkaldte Meld-sag med DF-næstformand Morten Messerschmidt.

Det skriver Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådet, i en kommentar i Berlingske søndag.

- I vores øjne er dommeren med sine handlinger gået for langt i forhold til, hvordan dommere bør opføre sig.

- Om retsformanden har tilsidesat loven, skal vi ikke gøre os til dommer over, men med sine likes og kommentarer har dommeren bragt sig selv i en position, hvor omverdenen nu sidder tilbage med en tvivl om, hvorvidt dommeren egentlig har været upartisk, skriver Martin Lavesen.

Martin Lavesen kalder det 'uheldigt', at retsformanden har været aktiv på Facebook både før og efter afgørelsen med likes og kommentarer relateret til sagen.

Meld-sagen drejer sig om svig med EU-midler, og Morten Messerschmidt blev i midten af august idømt seks måneders betinget fængsel i sagen.

Efter dommen kunne Ekstra Bladet fortælle, at Søren Holm Seerup på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmedlem og minister Søren Pind.

Ifølge Ekstra Bladet problematiserer opslaget Messerschmidts fortsatte næstformandsskab.

Siden har flere medier beskrevet retsformandens Facebook-aktivitet, hvor han for år tilbage har liket flere opslag om Meld-sagen.

Morten Messerschmidt har fredag indklaget Søren Holm Seerup for Den Særlige Klageret. Det oplyste Messerschmidt på sin facebookprofil.

Mikael Sjöberg, der er formand for Dommerforeningen, sagde tidligere i denne uge, at repræsentanterne for den dømmende magt skal tænke sig om, når de begår sig på de sociale medier.

- Folk skal vide, at vi tilgår sagerne upartisk og ikke har nogen forudindtagede holdninger. Den risiko løber man, når man går ind og kommenterer debatindlæg, sagde Mikael Sjöberg tirsdag til Jyllands-Posten.