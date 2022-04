Ældre Sagen: Ældrecheck bør være dobbelt så stor

Ældre Sagen ser positivt på regeringens forslag om, at pensionister, der modtager ældrecheck, skal have et engangsbeløb på 5000 kroner på grund af de stigende forbrugerpriser.

Det siger organisationens direktør, Bjarne Hastrup.

- Nu lukker regeringen op for pengeposen, og pengene vil falde på et meget tørt sted, siger han.

- Jeg synes, det er en god håndsrækning at give pensionister med meget små indkomster.

Mange pensionister har svært ved at få økonomien til at løbe rundt, fordi de stigende priser på fødevarer og energi er med til at tynge den, siger direktøren.

Derfor ser han også gerne, at checken bliver endnu større. Faktisk dobbelt så stor, hvis den skal dække de stigende udgifter for de ældre, lyder det.

- Der er ikke nogen, der ved, hvor høj inflationen bliver. Jeg betragter derfor også dette som en foreløbig håndsrækning, siger han.

- Der kan også være andre, der ikke modtager ældrecheck, som kan været kommet i klemme rent økonomisk.

Ældre Sagen har tænkt sig at banke på regeringens dør igen, hvis inflationsniveauet viser sig at forblive højt. Så skal der findes en mere permanent løsning, mener organisationen.

Bjarne Hastrup har desuden arbejdet på at få regeringen til at se på satsreguleringen for folkepensionen.

- Når man regulerer folkepensionen i forhold til inflationen, regner man jo et par år bagud. Det vil jo sige, at der går nogle år, inden den kommer op på niveau, forklarer han.

- Der havde vi regnet med, at regeringen ville hjælpe os med at forhøje folkepensionen til det nuværende inflationsniveau. Men det er ikke sket, lyder det.

Landsorganisationen Danske Seniorer er godt tilfreds med forslaget om en ældrecheck på 5000 kroner.

- Mange ældre har meget lidt overskud. Når priserne stiger voldsomt, går det ud over deres hverdagsliv, siger organisationens landsformand, Per K. Larsen, i en skriftlig kommentar.