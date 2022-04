Ældre Sagen: Det er et problem

Pensionister med en formue på 93.000 kroner får nu 5000 kroner skattefrit lige ned i lommen. Pensionister, der til gengæld har hele 94.000 i banken, får nul og niks.

Det er det system, regeringen foreslår, når den nu vil uddele en ekstra ældrecheck til alle de folkepensionister, der allerede får ældrechecken hvert år.

- Det er bestemt et problem, I har fået øje på, for der er nogle mærkværdigheder, der gør, at nogle vil sige, at det ikke er rimeligt med den skattefri check, siger Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen.

I modsætning til det sædvanlige system, hvor ældre med en formue på maksimalt 93.000 kroner får en ældrecheck svarende til størrelsen på deres formue, så dem, der har mindst får mest, vil regeringen nu give 5000 kroner til de 290.000 folkepensionister, der allerede får ældrechecken i forvejen. Lettere kan det ikke være.

Abrupte spring

Systemet med ældrechecken er, at folkepensionister med en likvid formue på maksimalt 93.000 hvert år får udbetalt en ældrecheck.

Den største check kan være på 18.600 kroner før skat, og den mindste kan være helt ned til 200 kroner. Og særligt de ældre, der ligger lige under og lige over formuegrænsen, vil kunne opleve store forskelle på bankbogen, når nogle af dem får en økonomisk håndsrækning fra regeringen.

- Der kan ende med at være nogle, der kun får 200 kroner i ældrecheck hvert år, men nu får 5000 kroner skattefrit oveni. Er der så nogle, der har en lidt bedre økonomi end dem, så får de ikke noget. Så der vil være nogle abrupte spring i den her ordning, siger Michael Teit Nielsen.

- Det vil være let at finde eksempler på nogen, der økonomisk ligger meget tæt på hinanden, hvor nogen får, og de andre ikke gør. Det er en klar ulempe i regeringens forslag, siger han videre.

- Så du tænker, at nogle kan komme til at føle sig forbigået med det nuværende forslag?

- Det kan jeg sagtens forestille mig, ja, siger Michael Teit Nielsen.

Han understreger dog, at Ældre Sagen er glad for, at der bliver gjort noget fra regeringens side. Ældre Sagen har også foreslået, at ældrechecken skal være dobbelt så stor, ligesom foreningen gerne ser, at regeringen hæver satserne for folkepensionen generelt.

'En velegnet afgrænsning'

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at tiltaget med checken er vigtig for at hjælpe de pensionister, der har mindst.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener ikke, at der er grund til at se på, om andre pensionister skal have del i den skattefrie ældrecheck. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Om kritikken fra Ældre Sagen siger han:

'Kriterierne for ældrechecken er en velkendt mekanisme, som bruges til at udbetale en årlig ældrecheck til de økonomiske vanskeligst stillede pensionister. Derfor er det en velegnet afgrænsning i denne situation,' siger han i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Forud for forhandlingerne om checken advarer han mod at sende for mange penge ud i samfundet. Noget, som regeringen ellers allerede fra flere sider er blevet kritiseret for med det forslag om den skattefri ældrecheck, der er varslet.

'Regeringen er netop gået i gang med at forhandle forslaget med folketingets partier. Her lytter vi naturligvis til alle gode forslag, men jeg vil gerne advare imod for brede kompensationsordninger, da det vil risikere at skabe endnu højere inflation. Vi skal prøve at finde den rette balance,' siger Peter Hummelgaard.