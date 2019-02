Ældre Sagen: - Tak til Ekstra Bladet

Ældre Sagen glæder sig over, at Movia endelig har lyttet til passagernes massive kritik, efter busselskabet besluttede sig for at afskaffe trykte informationer ved de sjællandske busstoppesteder sidste år

Hos Ældre Sagen vækker Movias bestyrelses beslutning om at genindføre de trykte busplaner glæde, forklarer vicedirektør Michael Teit Nielsen, der mener, at den sunde fornuft har sejret.

- Det er klart en forbedring i forhold til, hvordan stoppestederne har set ud i de sidste to måneder. Det er den sunde fornuft, der sejrer, for det, der i stigende grad er gået op for mig, er, at også passagerer, der har en smartphone, synes, det er dybt åndssvagt, at man skal være afhængig af den, når man skal med bussen, siger han og understreger, at beslutningen har særlig betydning for Ældre Sagens medlemmer.

- Især for vores medlemmer, hvoraf mange ikke føler sig som verdensmestre i det digitale, er det en mere tryg og nem løsning. De vil føle sig mere trygge og føle, at de får en bedre service fra busselskabet, siger han.

Movia overgiver sig - næsten: Sætter ruteplaner op igen

'De har endelig lyttet'

Michael Teit Nielsen glæder sig desuden over, at Movia endelig har lyttet til den massive kritik og ikke blot henvist til selskabets eksisterende tilbud.

- De har endelig lyttet og ikke bare blankt afvist kritikken. Noget af det, der har irriteret mig, er, at man har fået det samme papegøjesvar om, at man bare kan ringe fra sin mobiltelefon eller få en køreplan tilsendt med posten, siger han og tilføjer:

- Jeg vil gerne sige officielt tak til Ekstra Bladet, fordi I har bidraget til at vise, at det er helt almindelige mennesker, som har haft et ønske om det her. Jeg synes, I har gjort en god og samfundsnyttig opgave.

