Ældres penge lukker underskud efter vaccine-salg: Inges mor fik ble på og seng i fællesstuen

Når du bliver indlagt på et sygehus herhjemme, kan du langt fra være sikker på, at der er plads til dig.

Og selv om der landet over ofte er problemer med overbelægning på sygehusene, har Sundhedsministeriet, som Ekstra Bladet skrev i aftes, valgt at bruge 76 millioner kroner, som ellers skulle have været brugt til en styrket indsats mod overbelægning, på at dække et underskud på Statens Serum Institut.

Det økonomiske hul er opstået i kølvandet på salget af den statslige vaccineproduktion, der indtil sidste år hørte under Statens Serum Institut.

Et af de steder, der er hårdt plaget af overbelægning, er Holbæk Sygehus. Her måtte 123 patienter eksempelvis i december sove på gangene, fordi der ikke var plads på stuerne.

Det oplevede Bruno og Inge Ustrup også, da Inges 85-årig mor blev indlagt på sygehusets medicinske afdeling for cirka to uger siden. Da de kom på besøg lå 6-8 patienter konstant på gangene, fordi der ikke var plads, og personalet var fuldstændig underdrejet:

– Måden det kører på er dybt bekymrende med overbelægning og mangel på personale, så der ikke er tid til patienterne. Min svigermor fik eksempelvis klasket en bukseble på, fordi der ikke var tid til at hjælpe hende på toilettet. Det er simpelthen for uværdigt, siger Bruno og understreger, at det på ingen måde er en kritik af personalet:

– De gør alt for at få det til at hænge sammen, men der er for få ressourcer til, at de kan gøre deres arbejde ordentligt, siger han.

Bruno og Inge Ustrup ser en video, som Bruno har optaget på Holbæk Hospital af forholdene på den fællesstue, hvor Inges mor blev placeret. Foto: Mogens Flindt

Placeret på fællesstuen

Ægteparret oplevede også, at der på et tidspunkt ikke længere var plads til Inges mor, der er pensioneret hjemmehjælper. Hun fik derfor en seng i fællesstuen:

– Der lå allerede en mand derinde i forvejen. Det var et stort kaos og møgbeskidt på gulvet med gammelt service og stole og borde. På et tidspunkt kommer der også en gammel mand ind for at spise sin aftensmad, og min kone må derfor rydde bord til ham, siger han.

– Det er simpelthen ikke i orden, at man behandler patienter sådan. Min svigermor har betalt sin skat i så mange år og hjulpet andre, og så skal hun være tjent med det, siger Bruno.

Bruno Ustrup er også harm over, at man nu tager penge fra en pulje, der skulle afhjælpe overbelægning for ældre medicinske patienter.

– Det er forkasteligt, at politikerne prioriterer sådan. De har for det første solgt den vaccinefabrik til en alt for billig penge, og så har de tilmed fået skabt et kæmpe underskud – og det kan ikke passe, at sygehuse og ældre skal betale prisen for det. Havde politikerne været i den private sektor, så havde det kostet hoveder, siger han.

