Afbrød gymnasiebesøg: - Elever kastede mønter og råbte 'luder'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Har du optagelser af episoden? Tip os ligeledes på 1224@eb.dk

Undervisningsminister Merete Riisager måtte torsdag afbryde et besøg på Ørestad Gymnasium på grund af buhråb fra eleverne.

Det skriver TV2 Lorry.

Ifølge et tv-klip, som Lorry har vist, bliver der råbt vrede udråb mod ministeren over de krav, som gymnasieelever mødes med, når det drejer sig om fravær.

Riisager måtte ifølge Altinget forlade skolen efter en halv time.

Ministeren besøgte gymnasiet sammen med sognepræst Kathrine Lilleør for at tale om demokratisk dannelse.

Se også: Undervisningsminister om spionprogram: Kører efter planen

Ekstra Bladet har talt med Merete Riisagers særlige rådgiver, Søren Poul Nielsen. Han fortæller, at der i slutningen af besøget bl.a. blev råbt 'luder' efter undervisningsministeren.

- Vi havde holdt et møde med skolens ledelse og havde forsøgt at overvære en undervisning. Men det måtte vi afbryde, fordi eleverne bankede på ruderne ind til undervisningslokalet. På vej ned ad trappen kunne jeg se, hvordan der blev kastet mønter foran os på trappen. Der blev også råbt 'luder' og 'skrid', siger Søren Poul Nielsen til Ekstra Bladet.

- Det var en meget ubehagelig og utryg oplevelse. Det føltes, som om der ikke var kontrol over situationen, siger Søren Poul Nielsen.

- Og det mest ubehagelige var, at der ikke var nogen fra skolen, der forsøgte at stoppe det eller skride ind.

- Du tænker på en lærer eller en fra ledelsen?

- Ja, bare en eller anden. Jeg er ligeglad med hvem, siger Søren Poul Nielsen.

Han fortæller, at Merete Riisager efter besøget har modtaget en undskyldning fra rektoren på Ørestad Gymnasium.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Ørestad Gymnasium.